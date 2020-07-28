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    Adıyaman Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Adıyaman Öğretmenevi fiyatları burada. Adıyaman Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:35
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    Adıyaman Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Adıyaman Öğretmenevi

    Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Merkez / Adıyaman adresinde bulunmaktadır ve 12 oda (TV, Klima, Telefon, Saç Kurutma Makinası, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Şampuan), 26 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Telefon ile 0 (416) 214 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Hizmet birimleri; Lokal, Konaklama Salonu, Wi-fi, Çay Bahçesi, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salonu ve Spor Salonu olarak belirtilmiştir.

    Adıyaman Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    35 TL

    35 TL

    45 TL

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    52.5 TL

    52.5 TL

    67.5 TL

    Kahvaltı Kişi Başı

    10 TL

    10 TL

    10 TL

    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    3 Kişilik Oda

    105 TL

    105 TL

    135 TL

    ÖZET BİLGİLER

    Adıyaman Öğretmenevi nerede? Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Merkez / Adıyaman

    Adıyaman Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

    Adıyaman Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (416) 214 24 11

    Adıyaman Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 12 oda ve 26 yatak vardır.

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