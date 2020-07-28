Adıyaman Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Adıyaman Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Adıyaman Öğretmenevi fiyatları burada. Adıyaman Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Adıyaman Öğretmenevi

Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Merkez / Adıyaman adresinde bulunmaktadır ve 12 oda (TV, Klima, Telefon, Saç Kurutma Makinası, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Şampuan), 26 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Telefon ile 0 (416) 214 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Hizmet birimleri; Lokal, Konaklama Salonu, Wi-fi, Çay Bahçesi, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salonu ve Spor Salonu olarak belirtilmiştir.

Adıyaman Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 35 TL 35 TL 45 TL 2 Kişilik Oda Kişi Başı 52.5 TL 52.5 TL 67.5 TL Kahvaltı Kişi Başı 10 TL 10 TL 10 TL

Oda Fiyatları

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 70 TL 70 TL 90 TL 3 Kişilik Oda 105 TL 105 TL 135 TL

ÖZET BİLGİLER

Adıyaman Öğretmenevi nerede? Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Merkez / Adıyaman

Adıyaman Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

Adıyaman Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (416) 214 24 11

Adıyaman Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 12 oda ve 26 yatak vardır.