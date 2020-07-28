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Adıyaman Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:35
Adıyaman Öğretmenevi
Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Merkez / Adıyaman adresinde bulunmaktadır ve 12 oda (TV, Klima, Telefon, Saç Kurutma Makinası, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Şampuan), 26 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Telefon ile 0 (416) 214 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Hizmet birimleri; Lokal, Konaklama Salonu, Wi-fi, Çay Bahçesi, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salonu ve Spor Salonu olarak belirtilmiştir.
Adıyaman Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
35 TL
|
35 TL
|
45 TL
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
52.5 TL
|
52.5 TL
|
67.5 TL
|
Kahvaltı Kişi Başı
|
10 TL
|
10 TL
|
10 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
70 TL
|
70 TL
|
90 TL
|
3 Kişilik Oda
|
105 TL
|
105 TL
|
135 TL
ÖZET BİLGİLER
Adıyaman Öğretmenevi nerede? Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Merkez / Adıyaman
Adıyaman Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.
Adıyaman Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (416) 214 24 11
Adıyaman Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 12 oda ve 26 yatak vardır.