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Aksaray Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:46
Aksaray Merkez Öğretmenevi
Hashas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:129 Aksaray adresinde bulunmaktadır ve 55 oda (TV, Telefon, Saç Kurutma Makinası, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 120 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe, Çay Bahçesi, Kapalı Düğün Salonu, Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (382) 213 23 03 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Aksaray Merkez Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
55 TL
|
55 TL
|
65 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
75 TL
|
75 TL
|
85 TL
|
2 Kişilik Oda (Tadilatlı)
|
110 TL
|
110 TL
|
130 TL
|
2 Kişilik Oda
|
110 TL
|
110 TL
|
130 TL
|
Suit Oda (Tek Kişilik)
|
100 TL
|
100 TL
|
120 TL
|
Suit Oda (Çift Kişilik)
|
170 TL
|
170 TL
|
200 TL
ÖZET BİLGİLER
Aksaray Merkez Öğretmenevi nerede? Hashas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:129 Aksaray
Aksaray Merkez Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 55 TL'dir.
Aksaray Merkez Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 213 23 03
Aksaray Merkez Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 55 oda ve 120 yatak vardır.