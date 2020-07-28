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    Aksaray Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aksaray Merkez Öğretmenevi fiyatları burada. Aksaray Merkez Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:46
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    Aksaray Merkez Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aksaray Merkez Öğretmenevi

    Hashas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:129 Aksaray adresinde bulunmaktadır ve 55 oda (TV, Telefon, Saç Kurutma Makinası, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 120 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe, Çay Bahçesi, Kapalı Düğün Salonu, Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (382) 213 23 03 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Aksaray Merkez Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    55 TL

    55 TL

    65 TL


    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    75 TL

    75 TL

    85 TL

    2 Kişilik Oda (Tadilatlı)

    110 TL

    110 TL

    130 TL

    2 Kişilik Oda

    110 TL

    110 TL

    130 TL

    Suit Oda (Tek Kişilik)

    100 TL

    100 TL

    120 TL

    Suit Oda (Çift Kişilik)

    170 TL

    170 TL

    200 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Aksaray Merkez Öğretmenevi nerede? Hashas Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:129 Aksaray

    Aksaray Merkez Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 55 TL'dir.

    Aksaray Merkez Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 213 23 03

    Aksaray Merkez Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 55 oda ve 120 yatak vardır.

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