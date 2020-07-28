Artvin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Artvin Öğretmenevi fiyatları burada. Artvin Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Artvin Öğretmenevi

Öğretmen Süleyman Yurttaş Caddesi Gençlik Spor Müdürlüğü Yanı No.2 Merkez / Artvin adresinde bulunmaktadır ve 28 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi ), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir.

Artvin Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Otopark, Okuma Odası, Kütüphane ve Bilgisayar Odası olarak belirtilmiştir. Yemek alanı olarak Restoran ve Kahvaltı Salonu bulunan tesiste salon olarak ise; Konferans Salonu, VIP Salon ve Çok Amaçlı Salon bulunmaktadır. Telefon ile 0 (466) 212 36 35 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Artvin Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 70 TL 70 TL 90 TL 2 Kişilik Oda Kişi Başı 80 TL 80 TL 90 TL 3 Kişilik Oda Kişi Başı 70 TL 70 TL 90 TL 4 Kişilik Oda Kişi Başı 70 TL 70 TL 90 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 105 TL 105 TL 135 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 160 TL 160 TL 180 TL Aile Odası 210 TL 210 TL 270 TL Suit Oda 140 TL 140 TL 180 TL



ÖZET BİLGİLER

Artvin Öğretmenevi nerede? Öğretmen Süleyman Yurttaş Caddesi Gençlik Spor Müdürlüğü Yanı No.2 Merkez / Artvin

Artvin Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

Artvin Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 212 36 35

Artvin Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 28 oda ve 60 yatak vardır.