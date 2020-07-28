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    Artvin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Artvin Öğretmenevi fiyatları burada. Artvin Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 18:50
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    Artvin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Artvin Öğretmenevi

    Öğretmen Süleyman Yurttaş Caddesi Gençlik Spor Müdürlüğü Yanı No.2 Merkez / Artvin adresinde bulunmaktadır ve 28 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi ), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir.

    Artvin Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Otopark, Okuma Odası, Kütüphane ve Bilgisayar Odası olarak belirtilmiştir. Yemek alanı olarak Restoran ve Kahvaltı Salonu bulunan tesiste salon olarak ise; Konferans Salonu, VIP Salon ve Çok Amaçlı Salon bulunmaktadır. Telefon ile 0 (466) 212 36 35 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Artvin Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    80 TL

    80 TL

    90 TL

    3 Kişilik Oda Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    4 Kişilik Oda Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    105 TL

    105 TL

    135 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    160 TL

    160 TL

    180 TL

    Aile Odası

    210 TL

    210 TL

    270 TL

    Suit Oda

    140 TL

    140 TL

    180 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Artvin Öğretmenevi nerede? Öğretmen Süleyman Yurttaş Caddesi Gençlik Spor Müdürlüğü Yanı No.2 Merkez / Artvin

    Artvin Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

    Artvin Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 212 36 35

    Artvin Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 28 oda ve 60 yatak vardır.

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