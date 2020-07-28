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Balıkesir Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:32
Balıkesir Öğretmenevi
Plevne Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:126 Altıeylül / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 64 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 175 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Okuma Odası, Kuaför, Konaklama, Çok Amaçlı Salon, Çay Bahçesi, Otopark, Bahçe, Wi-fi olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (266) 549 10 10 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Balıkesir Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
60 TL
|
60 TL
|
80 TL
|
Ek Yatak
|
55 TL
|
55 TL
|
70 TL
|
3 Kişilik Oda Kişi Başı
|
55 TL
|
55 TL
|
70 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Aile Odası
|
120 TL
|
120 TL
|
160 TL
|
3 Kişilik Oda
|
165 TL
|
165 TL
|
210 TL
ÖZET BİLGİLER
Balıkesir Öğretmenevi nerede? Plevne Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:126 Altıeylül / Balıkesir
Balıkesir Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.
Balıkesir Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 549 10 10
Balıkesir Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 64 oda ve 175 yatak vardır.