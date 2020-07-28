Dolar
6.9433
1.2024%
Euro
8.1583
1.1618%
Altın
1948.4
0.3011%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
435.183
1.432%
Bitcoin
75920.56
1.6681%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Balıkesir Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Öğretmenevi

    Plevne Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:126 Altıeylül / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 64 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 175 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Okuma Odası, Kuaför, Konaklama,  Çok Amaçlı Salon, Çay Bahçesi, Otopark, Bahçe, Wi-fi olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (266) 549 10 10 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Balıkesir Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    60 TL

    60 TL

    80 TL

    Ek Yatak

    55 TL

    55 TL

    70 TL

    3 Kişilik Oda Kişi Başı

    55 TL

    55 TL

    70 TL

     

    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Aile Odası

    120 TL

    120 TL

    160 TL

    3 Kişilik Oda

    165 TL

    165 TL

    210 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Balıkesir Öğretmenevi nerede? Plevne Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:126 Altıeylül / Balıkesir

    Balıkesir Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

    Balıkesir Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 549 10 10

    Balıkesir Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 64 oda ve 175 yatak vardır.

    Görüş Bildir