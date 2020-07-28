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    Aladağ Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Aladağ Öğretmenevi fiyatları burada. Adana Aladağ Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 13:56
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    Aladağ Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Adana Aladağ Öğretmenevi

    Sinanpaşa Mah. Belediye Binası Karşısı Aladağ / Adana adresinde bulunmaktadır ve 1'i suit olan 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 16 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Adana Aladağ Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal, Otopark ve Wi-fi de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (322) 591 20 05 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Aladağ Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    30 TL

    40 TL

    45 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    45 TL

    60 TL

    67.5 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    60 TL

    80 TL

    90 TL

    3 Kişilik Oda

    90 TL

    120 TL

    135 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Aladağ Öğretmenevi nerede? Sinanpaşa Mah. Belediye Binası Karşısı Aladağ / Adana

    Aladağ Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

    Aladağ Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 591 20 05

    Aladağ Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 16 yatak vardır.

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