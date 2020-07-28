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Aladağ Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 13:56
Adana Aladağ Öğretmenevi
Sinanpaşa Mah. Belediye Binası Karşısı Aladağ / Adana adresinde bulunmaktadır ve 1'i suit olan 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 16 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Adana Aladağ Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal, Otopark ve Wi-fi de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (322) 591 20 05 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Aladağ Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
30 TL
|
40 TL
|
45 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
45 TL
|
60 TL
|
67.5 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
60 TL
|
80 TL
|
90 TL
|
3 Kişilik Oda
|
90 TL
|
120 TL
|
135 TL
ÖZET BİLGİLER
Aladağ Öğretmenevi nerede? Sinanpaşa Mah. Belediye Binası Karşısı Aladağ / Adana
Aladağ Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.
Aladağ Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 591 20 05
Aladağ Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 16 yatak vardır.