Aladağ Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

Aladağ Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

Aladağ Öğretmenevi fiyatları burada. Adana Aladağ Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Adana Aladağ Öğretmenevi

Sinanpaşa Mah. Belediye Binası Karşısı Aladağ / Adana adresinde bulunmaktadır ve 1'i suit olan 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 16 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Adana Aladağ Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal, Otopark ve Wi-fi de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (322) 591 20 05 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Aladağ Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 30 TL 40 TL 45 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 45 TL 60 TL 67.5 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 60 TL 80 TL 90 TL 3 Kişilik Oda 90 TL 120 TL 135 TL



ÖZET BİLGİLER

Aladağ Öğretmenevi nerede? Sinanpaşa Mah. Belediye Binası Karşısı Aladağ / Adana

Aladağ Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

Aladağ Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 591 20 05

Aladağ Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 16 yatak vardır.