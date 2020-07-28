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Feke Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:03
Adana Feke Öğretmenevi
İslam Mahallesi Ulus Caddesi Özel İdare Binası Kat:2 Feke / Adana adresinde bulunmaktadır ve 1’i suit 10 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 24 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Feke Öğretmenevi tesisindeki hizmet birimleri; Lokal, Çok Amaçlı Salon, Çay Ocağı, Çamaşırhane, Bilardo ve Satranç Oyun Salonu, Bilgi Teknoloji Sınıfı, Dinlenme Odası, Okuma Odası ve Kütüphane olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (322) 741 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Feke Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
30 TL
|
30 TL
|
45 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
60 TL
|
60 TL
|
90 TL
|
Suit Oda
|
100 TL
|
100 TL
|
150 TL
ÖZET BİLGİLER
Feke Öğretmenevi nerede? İslam Mahallesi Ulus Caddesi Özel İdare Binası Kat:2 Feke / Adana
Feke Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.
Feke Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 741 24 11
Feke Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 24 yatak vardır.