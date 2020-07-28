Feke Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

Feke Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

Feke Öğretmenevi fiyatları burada. Adana Feke Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Adana Feke Öğretmenevi

İslam Mahallesi Ulus Caddesi Özel İdare Binası Kat:2 Feke / Adana adresinde bulunmaktadır ve 1’i suit 10 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 24 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Feke Öğretmenevi tesisindeki hizmet birimleri; Lokal, Çok Amaçlı Salon, Çay Ocağı, Çamaşırhane, Bilardo ve Satranç Oyun Salonu, Bilgi Teknoloji Sınıfı, Dinlenme Odası, Okuma Odası ve Kütüphane olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (322) 741 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Feke Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 30 TL 30 TL 45 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 60 TL 60 TL 90 TL Suit Oda 100 TL 100 TL 150 TL

ÖZET BİLGİLER

Feke Öğretmenevi nerede? İslam Mahallesi Ulus Caddesi Özel İdare Binası Kat:2 Feke / Adana

Feke Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

Feke Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 741 24 11

Feke Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 24 yatak vardır.