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    Feke Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Feke Öğretmenevi fiyatları burada. Adana Feke Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:03
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    Feke Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Adana Feke Öğretmenevi

    İslam Mahallesi Ulus Caddesi Özel İdare Binası Kat:2 Feke / Adana adresinde bulunmaktadır ve 1’i suit 10 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 24 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Feke Öğretmenevi tesisindeki hizmet birimleri; Lokal, Çok Amaçlı Salon, Çay Ocağı, Çamaşırhane, Bilardo ve Satranç Oyun Salonu, Bilgi Teknoloji Sınıfı, Dinlenme Odası, Okuma Odası ve Kütüphane olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (322) 741 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Feke Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    30 TL

    30 TL

    45 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    60 TL

    60 TL

    90 TL

    Suit Oda

    100 TL

    100 TL

    150 TL

    ÖZET BİLGİLER

    Feke Öğretmenevi nerede? İslam Mahallesi Ulus Caddesi Özel İdare Binası Kat:2 Feke / Adana

    Feke Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

    Feke Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 741 24 11

    Feke Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 24 yatak vardır.

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