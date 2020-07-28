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    İmamoğlu Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    İmamoğlu Öğretmenevi fiyatları burada. Adana İmamoğlu Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:12
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    İmamoğlu Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Adana İmamoğlu Öğretmenevi

    Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi No: 40 İmamoğlu - Adana adresinde bulunmaktadır ve 17 oda (TV, Telefon, Klima, Saç Kurutma makinesi, Şampuan, 7/24 Sıcak Su),  yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama,  Çok Amaçlı Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe, Açık Düğün Salonu, olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (322) 892 13 28 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    İmamoğlu Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    40 TL

    50 TL

    50 TL

     

    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    80 TL

    80 TL

    100 TL

    Suit Oda (2 kişilik)

    80 TL

    80 TL

    100 TL

    ÖZET BİLGİLER

    İmamoğlu Öğretmenevi nerede? Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi No:40 İmamoğlu - Adana

    İmamoğlu Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

    İmamoğlu Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 892 13 28

    İmamoğlu Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 17 oda ve 60 yatak vardır.

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