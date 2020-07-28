- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- İmamoğlu Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi
İmamoğlu Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:12
Adana İmamoğlu Öğretmenevi
Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi No: 40 İmamoğlu - Adana adresinde bulunmaktadır ve 17 oda (TV, Telefon, Klima, Saç Kurutma makinesi, Şampuan, 7/24 Sıcak Su), yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe, Açık Düğün Salonu, olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (322) 892 13 28 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
İmamoğlu Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
40 TL
|
50 TL
|
50 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
80 TL
|
80 TL
|
100 TL
|
Suit Oda (2 kişilik)
|
80 TL
|
80 TL
|
100 TL
ÖZET BİLGİLER
İmamoğlu Öğretmenevi nerede? Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi No:40 İmamoğlu - Adana
İmamoğlu Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.
İmamoğlu Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 892 13 28
İmamoğlu Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 17 oda ve 60 yatak vardır.