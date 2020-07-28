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Seyhan Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:21
- Güncelleme : 28.07.2020 - 14:21
Adana Seyhan Öğretmenevi
Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:101 Seyhan / Adana adresinde bulunmaktadır ve 30 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 79 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Adana Seyhan Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal, Salon, Otopark, Wi-fi, Kameriye ve Bahçe bulunmaktadır. Hizmet bölümleri ise; Erkek Kuaförü, Okuma Salonu, Mescit ve Çamaşırhane şeklindedir. Telefon ile 0 (322) 453 31 58 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Seyhan Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
75 TL
|
75 TL
|
85 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
112.5 TL
|
112.5 TL
|
127.5 TL
|
|
|
|
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Aile Odası
|
150 TL
|
150 TL
|
170 TL
|
Suit Oda (2 Kişilik)
|
185 TL
|
185 TL
|
200 TL
|
Suit Oda (3 Kişilik)
|
276 TL
|
276 TL
|
291 TL
ÖZET BİLGİLER
Adana Seyhan Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:101 Seyhan / Adana
Adana Seyhan Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 75 TL'dir.
Adana Seyhan Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 453 31 58
Adana Seyhan Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 30 oda ve 79 yatak vardır.