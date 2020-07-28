Seyhan Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

Seyhan Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

Seyhan Öğretmenevi fiyatları burada. Adana Seyhan Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Adana Seyhan Öğretmenevi

Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:101 Seyhan / Adana adresinde bulunmaktadır ve 30 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 79 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Adana Seyhan Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal, Salon, Otopark, Wi-fi, Kameriye ve Bahçe bulunmaktadır. Hizmet bölümleri ise; Erkek Kuaförü, Okuma Salonu, Mescit ve Çamaşırhane şeklindedir. Telefon ile 0 (322) 453 31 58 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Seyhan Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 75 TL 75 TL 85 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 112.5 TL 112.5 TL 127.5 TL Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Aile Odası 150 TL 150 TL 170 TL Suit Oda (2 Kişilik) 185 TL 185 TL 200 TL Suit Oda (3 Kişilik) 276 TL 276 TL 291 TL

ÖZET BİLGİLER

Adana Seyhan Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:101 Seyhan / Adana

Adana Seyhan Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 75 TL'dir.

Adana Seyhan Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 453 31 58

Adana Seyhan Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 30 oda ve 79 yatak vardır.