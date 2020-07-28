Dolar
6.9357
1.0917%
Euro
8.1384
0.9151%
Altın
1932.98
-0.4926%
Borsa
1179.25
-1.3732%
G. Altın
430.42
0.3218%
Bitcoin
75723.25
1.4038%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Seyhan Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Seyhan Öğretmenevi fiyatları burada. Adana Seyhan Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:21
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 14:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Seyhan Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Adana Seyhan Öğretmenevi

    Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:101 Seyhan / Adana adresinde bulunmaktadır ve 30 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 79 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Adana Seyhan Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal, Salon, Otopark, Wi-fi, Kameriye ve Bahçe bulunmaktadır. Hizmet bölümleri ise; Erkek Kuaförü, Okuma Salonu, Mescit ve Çamaşırhane şeklindedir. Telefon ile 0 (322) 453 31 58 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Seyhan Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi #1

    Seyhan Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    75 TL

    75 TL

    85 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    112.5 TL

    112.5 TL

    127.5 TL

     

     

     

     

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Aile Odası

    150 TL

    150 TL

    170 TL

    Suit Oda (2 Kişilik)

    185 TL

    185 TL

    200 TL

    Suit Oda (3 Kişilik)

    276 TL

    276 TL

    291 TL

    ÖZET BİLGİLER

    Adana Seyhan Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:101 Seyhan / Adana

    Adana Seyhan Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 75 TL'dir.

    Adana Seyhan Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (322) 453 31 58

    Adana Seyhan Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 30 oda ve 79 yatak vardır.

    Görüş Bildir