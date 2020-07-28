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    Gerger Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Gerger Öğretmenevi fiyatları burada. Adıyaman Gerger Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:29
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    Gerger Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi

    Adıyaman Gerger Öğretmenevi

    Yeni  Adıyaman Gerger Yolu, 02700 Gerger - Adıyaman adresinde bulunmaktadır ve 17 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 34 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (416) 431 24 00 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Gerger Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    25 TL

    30 TL

    40 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    37.5 TL

    45 TL

    60 TL

     

    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    50 TL

    60 TL

    80 TL

    ÖZET BİLGİLER

    Gerger Öğretmenevi nerede? Yeni  Adıyaman Gerger Yolu, 02700 Gerger - Adıyaman

    Gerger Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.

    Gerger Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (416) 431 24 00

    Gerger Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 17 oda ve 34 yatak vardır.

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