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Gerger Öğretmenevi Nerede? Fiyatları, Telefon Numarası ve Adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:29
Adıyaman Gerger Öğretmenevi
Yeni Adıyaman Gerger Yolu, 02700 Gerger - Adıyaman adresinde bulunmaktadır ve 17 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 34 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (416) 431 24 00 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Gerger Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
25 TL
|
30 TL
|
40 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
37.5 TL
|
45 TL
|
60 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
50 TL
|
60 TL
|
80 TL
ÖZET BİLGİLER
Gerger Öğretmenevi nerede? Yeni Adıyaman Gerger Yolu, 02700 Gerger - Adıyaman
Gerger Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.
Gerger Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (416) 431 24 00
Gerger Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 17 oda ve 34 yatak vardır.