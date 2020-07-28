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Kahta Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:32
Adıyaman Kahta Öğretmenevi
Yavuz Selim Mah.Atatürk Bulv.Yeni Diyarbakır Yolu Üzeri KAHTA - ADIYAMAN adresinde bulunmaktadır ve 75 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 150 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (416) 726 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Kahta Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
45 TL
|
45 TL
|
60 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
67,5 TL
|
67,5 TL
|
90 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
60 TL
|
60 TL
|
80 TL
|
2 Kişilik Oda
|
90 TL
|
90 TL
|
120 TL
|
3 Kişilik Oda
|
135 TL
|
135 TL
|
180 TL
ÖZET BİLGİLER
Kahta Öğretmenevi nerede? Yavuz Selim Mah.Atatürk Bulv.Yeni Diyarbakır Yolu Üzeri KAHTA - ADIYAMAN
Kahta Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 45 TL'dir.
Kahta Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (416) 726 24 11
Kahta Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 75 oda ve 150 yatak vardır.