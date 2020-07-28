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    Kahta Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Kahta Öğretmenevi fiyatları burada. Adıyaman Kahta Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:32
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    Kahta Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Adıyaman Kahta Öğretmenevi

    Yavuz Selim Mah.Atatürk Bulv.Yeni Diyarbakır Yolu Üzeri KAHTA - ADIYAMAN adresinde bulunmaktadır ve 75 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 150 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (416) 726 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Kahta Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    45 TL

    45 TL

    60 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    67,5 TL

    67,5 TL

    90 TL


    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    60 TL

    60 TL

    80 TL

    2 Kişilik Oda

    90 TL

    90 TL

    120 TL

    3 Kişilik Oda

    135 TL

    135 TL

    180 TL

    ÖZET BİLGİLER

    Kahta Öğretmenevi nerede? Yavuz Selim Mah.Atatürk Bulv.Yeni Diyarbakır Yolu Üzeri KAHTA - ADIYAMAN

    Kahta Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 45 TL'dir.

    Kahta Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (416) 726 24 11

    Kahta Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 75 oda ve 150 yatak vardır.

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