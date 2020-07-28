- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Bolvadin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Bolvadin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:39
Afyonkarahisar Bolvadin Öğretmenevi
Konak Mahallesi İstasyon Caddesi No:121 Bolvadin / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 3’ü suit olan 13 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 34 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bolvadin Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Otopark, Okuma Odası, Kütüphane, Dinlenme Odası, Bilgisayar Odası ve Kahvaltı Salonu şeklinde belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 612 76 22 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Bolvadin Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
36 TL
|
36 TL
|
54 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
54 TL
|
54 TL
|
64 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
72 TL
|
72 TL
|
108 TL
|
3 Kişilik Oda
|
108 TL
|
108 TL
|
162 TL
ÖZET BİLGİLER
Bolvadin Öğretmenevi nerede? Konak Mahallesi İstasyon Caddesi No:121 Bolvadin / Afyonkarahisar
Bolvadin Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 36 TL'dir.
Bolvadin Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 612 76 22
Bolvadin Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 13 oda ve 34 yatak vardır.