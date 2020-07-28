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    Bolvadin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Bolvadin Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Bolvadin Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:39
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    Bolvadin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Afyonkarahisar Bolvadin Öğretmenevi

    Konak Mahallesi İstasyon Caddesi No:121 Bolvadin / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 3’ü suit olan 13 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 34 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bolvadin Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Otopark, Okuma Odası, Kütüphane, Dinlenme Odası, Bilgisayar Odası ve Kahvaltı Salonu şeklinde belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 612 76 22 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Bolvadin Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    36 TL

    36 TL

    54 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    54 TL

    54 TL

    64 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    72 TL

    72 TL

    108 TL

    3 Kişilik Oda

    108 TL

    108 TL

    162 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Bolvadin Öğretmenevi nerede? Konak Mahallesi İstasyon Caddesi No:121 Bolvadin / Afyonkarahisar

    Bolvadin Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 36 TL'dir.

    Bolvadin Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 612 76 22

    Bolvadin Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 13 oda ve 34 yatak vardır.

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