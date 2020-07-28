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Çay Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:41
Afyonkarahisar Çay Öğretmenevi
Vakıf Mah. Çevreyolu Üzeri No:14 Çay / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 15 oda, 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Çay Öğretmenevi tesisinde Lokal da hizmet vermektedir. Telefon ile 0 (272) 631 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Çay Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
38 TL
|
40 TL
|
55 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
57 TL
|
60 TL
|
82.5 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
76 TL
|
80 TL
|
110 TL
|
Suit Oda
|
80 TL
|
100 TL
|
120 TL
ÖZET BİLGİLER
Çay Öğretmenevi nerede? Vakıf Mah. Çevreyolu Üzeri No:14 Çay / Afyonkarahisar
Çay Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 38 TL'dir.
Çay Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 631 24 11
Çay Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 15 oda ve 30 yatak vardır.