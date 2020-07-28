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    Çay Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Çay Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Çay Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:41
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    Çay Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Afyonkarahisar Çay Öğretmenevi

    Vakıf Mah. Çevreyolu Üzeri No:14 Çay / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 15 oda, 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Çay Öğretmenevi tesisinde Lokal da hizmet vermektedir. Telefon ile 0 (272) 631 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Çay Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    38 TL

    40 TL

    55 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    57 TL

    60 TL

    82.5 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    76 TL

    80 TL

    110 TL

    Suit Oda

    80 TL

    100 TL

    120 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Çay Öğretmenevi nerede? Vakıf Mah. Çevreyolu Üzeri No:14 Çay / Afyonkarahisar

    Çay Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 38 TL'dir.

    Çay Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 631 24 11

    Çay Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 15 oda ve 30 yatak vardır.

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