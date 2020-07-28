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Dazkırı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:44
Afyonkarahisar Dazkırı Öğretmenevi
Yeşilyurt Mahallesi 65. Sokak Dazkırı / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Dazkırı Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Bahçe, Otopark, Çok Amaçlı Salon, Toplantı Salonu, Çay Ocağı, Kahvaltı Salonu, Oturma Salonu ve Oyun Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 421 32 25 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Dazkırı Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
35 TL
|
45 TL
|
55 TL
|
3 Kişilik Oda Kişi Başı
|
35 TL
|
45 TL
|
55 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
50 TL
|
60 TL
|
70 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
70 TL
|
90 TL
|
110 TL
|
Suit Oda
|
100 TL
|
125 TL
|
150 TL
ÖZET BİLGİLER
Dazkırı Öğretmenevi nerede? Yeşilyurt Mahallesi 65. Sokak Dazkırı / Afyonkarahisar
Dazkırı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.
Dazkırı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 421 32 25
Dazkırı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 20 yatak vardır.