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    Dazkırı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Dazkırı Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Dazkırı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:44
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    Dazkırı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Afyonkarahisar Dazkırı Öğretmenevi

    Yeşilyurt Mahallesi 65. Sokak Dazkırı / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Dazkırı Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Bahçe, Otopark, Çok Amaçlı Salon, Toplantı Salonu, Çay Ocağı, Kahvaltı Salonu, Oturma Salonu ve Oyun Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 421 32 25 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Dazkırı Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    35 TL

    45 TL

    55 TL

    3 Kişilik Oda Kişi Başı

    35 TL

    45 TL

    55 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    50 TL

    60 TL

    70 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    70 TL

    90 TL

    110 TL

    Suit Oda

    100 TL

    125 TL

    150 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Dazkırı Öğretmenevi nerede? Yeşilyurt Mahallesi 65. Sokak Dazkırı / Afyonkarahisar

    Dazkırı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

    Dazkırı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 421 32 25

    Dazkırı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 20 yatak vardır.

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