Dazkırı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Dazkırı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Dazkırı Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Dazkırı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Afyonkarahisar Dazkırı Öğretmenevi

Yeşilyurt Mahallesi 65. Sokak Dazkırı / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Dazkırı Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Bahçe, Otopark, Çok Amaçlı Salon, Toplantı Salonu, Çay Ocağı, Kahvaltı Salonu, Oturma Salonu ve Oyun Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 421 32 25 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Dazkırı Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda Kişi Başı 35 TL 45 TL 55 TL 3 Kişilik Oda Kişi Başı 35 TL 45 TL 55 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 50 TL 60 TL 70 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 70 TL 90 TL 110 TL Suit Oda 100 TL 125 TL 150 TL



ÖZET BİLGİLER

Dazkırı Öğretmenevi nerede? Yeşilyurt Mahallesi 65. Sokak Dazkırı / Afyonkarahisar

Dazkırı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 35 TL'dir.

Dazkırı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 421 32 25

Dazkırı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 20 yatak vardır.