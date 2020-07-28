Dinar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Dinar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Dinar Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Dinar Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Afyonkarahisar Dinar Öğretmenevi

İstasyon Mah. Yeniyol Cad. No:8 Dinar / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 9 oda, 16 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Yazlık Çay Bahçesi, Çok Amaçlı Salon ve Düğün Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 353 41 06 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Dinar Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 30 TL 30 TL 35 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 45 TL 45 TL 52.5 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 60 TL 60 TL 70 TL



ÖZET BİLGİLER

Dinar Öğretmenevi nerede? İstasyon Mah. Yeniyol Cad. No:8 Dinar / Afyonkarahisar

Dinar Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

Dinar Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 353 41 06

Dinar Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 16 yatak vardır.