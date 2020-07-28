- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Dinar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Dinar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 14:48
Afyonkarahisar Dinar Öğretmenevi
İstasyon Mah. Yeniyol Cad. No:8 Dinar / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 9 oda, 16 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Yazlık Çay Bahçesi, Çok Amaçlı Salon ve Düğün Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 353 41 06 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Dinar Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
30 TL
|
30 TL
|
35 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
45 TL
|
45 TL
|
52.5 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
60 TL
|
60 TL
|
70 TL
ÖZET BİLGİLER
Dinar Öğretmenevi nerede? İstasyon Mah. Yeniyol Cad. No:8 Dinar / Afyonkarahisar
Dinar Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.
Dinar Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 353 41 06
Dinar Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 16 yatak vardır.