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    Dinar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Dinar Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Dinar Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 14:48
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    Dinar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Afyonkarahisar Dinar Öğretmenevi

    İstasyon Mah. Yeniyol Cad. No:8 Dinar / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 9 oda, 16 yatak sayısı kapasitesine sahiptir.  Tesisin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Yazlık Çay Bahçesi, Çok Amaçlı Salon ve Düğün Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 353 41 06 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Dinar Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    30 TL

    30 TL

    35 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    45 TL

    45 TL

    52.5 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    60 TL

    60 TL

    70 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Dinar Öğretmenevi nerede? İstasyon Mah. Yeniyol Cad. No:8 Dinar / Afyonkarahisar

    Dinar Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

    Dinar Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 353 41 06

    Dinar Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 16 yatak vardır.

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