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    Emirdağ Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Emirdağ Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Emirdağ Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:01
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    Emirdağ Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Afyonkarahisar Emirdağ Öğretmenevi

    Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi No:56 Emirdağ / Afyon adresinde bulunmaktadır ve 14 oda (TV,  Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 25 yatak sayısı kapasitesine sahiptir.  Tesiste ek olarak Lokal ve Bahçe de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (272) 441 23 41 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Emirdağ Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Double Oda Kişi Başı

    65 TL

    75 TL

    80 TL

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    70 TL

    80 TL

    90 TL

    3 Kişilik Oda Kişi Başı

    70 TL

    80 TL

    90 TL

    Suit Oda Kişi Başı

    90 TL

    100 TL

    100 TL

    2 Kişilik Oda Kişi Başı (Double Oda)

    90 TL

    100 TL

    110 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Double Oda

    130 TL

    150 TL

    160 TL

    2 Kişilik Oda

    140 TL

    160 TL

    180 TL

    Suit Oda (2 kişilik)

    180 TL

    200 TL

    200 TL

    ÖZET BİLGİLER

    Emirdağ Öğretmenevi nerede? Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi No:56 Emirdağ / Afyon

    Emirdağ Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.

    Emirdağ Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 441 23 41

    Emirdağ Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 14 oda ve 25 yatak vardır.

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