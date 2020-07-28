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Emirdağ Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:01
Afyonkarahisar Emirdağ Öğretmenevi
Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi No:56 Emirdağ / Afyon adresinde bulunmaktadır ve 14 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 25 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste ek olarak Lokal ve Bahçe de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (272) 441 23 41 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Emirdağ Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Double Oda Kişi Başı
|
65 TL
|
75 TL
|
80 TL
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
70 TL
|
80 TL
|
90 TL
|
3 Kişilik Oda Kişi Başı
|
70 TL
|
80 TL
|
90 TL
|
Suit Oda Kişi Başı
|
90 TL
|
100 TL
|
100 TL
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı (Double Oda)
|
90 TL
|
100 TL
|
110 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Double Oda
|
130 TL
|
150 TL
|
160 TL
|
2 Kişilik Oda
|
140 TL
|
160 TL
|
180 TL
|
Suit Oda (2 kişilik)
|
180 TL
|
200 TL
|
200 TL
ÖZET BİLGİLER
Emirdağ Öğretmenevi nerede? Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi No:56 Emirdağ / Afyon
Emirdağ Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.
Emirdağ Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 441 23 41
Emirdağ Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 14 oda ve 25 yatak vardır.