Emirdağ Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Emirdağ Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Emirdağ Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar Emirdağ Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Afyonkarahisar Emirdağ Öğretmenevi

Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi No:56 Emirdağ / Afyon adresinde bulunmaktadır ve 14 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 25 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste ek olarak Lokal ve Bahçe de bulunmaktadır. Telefon ile 0 (272) 441 23 41 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Emirdağ Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Double Oda Kişi Başı 65 TL 75 TL 80 TL 2 Kişilik Oda Kişi Başı 70 TL 80 TL 90 TL 3 Kişilik Oda Kişi Başı 70 TL 80 TL 90 TL Suit Oda Kişi Başı 90 TL 100 TL 100 TL 2 Kişilik Oda Kişi Başı (Double Oda) 90 TL 100 TL 110 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Double Oda 130 TL 150 TL 160 TL 2 Kişilik Oda 140 TL 160 TL 180 TL Suit Oda (2 kişilik) 180 TL 200 TL 200 TL

ÖZET BİLGİLER

Emirdağ Öğretmenevi nerede? Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi No:56 Emirdağ / Afyon

Emirdağ Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.

Emirdağ Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 441 23 41

Emirdağ Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 14 oda ve 25 yatak vardır.