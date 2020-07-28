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İscehisar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:04
Afyonkarahisar İscehisar Öğretmenevi
Eski Hamam Mah. Afyon Cad. Özel idare İş Hanı Kat:4-5 İscehisar / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 9 oda (TV, Wi-fi, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Otopark, Bahçe ve Lokal olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 341 38 15 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
İscehisar Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
25 TL
|
32 TL
|
37 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
50 TL
|
64 TL
|
74 TL
ÖZET BİLGİLER
İscehisar Öğretmenevi nerede? Eski Hamam Mah. Afyon Cad. Özel idare İş Hanı Kat:4-5 İscehisar / Afyonkarahisar
İscehisar Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.
İscehisar Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 341 38 15
İscehisar Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 20 yatak vardır.