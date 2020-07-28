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    İscehisar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    İscehisar Öğretmenevi fiyatları burada. Afyonkarahisar İscehisar Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:04
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    İscehisar Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Afyonkarahisar İscehisar Öğretmenevi

    Eski Hamam Mah. Afyon Cad. Özel idare İş Hanı Kat:4-5 İscehisar / Afyonkarahisar adresinde bulunmaktadır ve 9 oda (TV, Wi-fi, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Otopark, Bahçe ve Lokal olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (272) 341 38 15 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    İscehisar Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    25 TL

    32 TL

    37 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    50 TL

    64 TL

    74 TL

    ÖZET BİLGİLER

    İscehisar Öğretmenevi nerede? Eski Hamam Mah. Afyon Cad. Özel idare İş Hanı Kat:4-5 İscehisar / Afyonkarahisar

    İscehisar Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.

    İscehisar Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (272) 341 38 15

    İscehisar Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 20 yatak vardır.

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