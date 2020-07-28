Diyadin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Diyadin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Diyadin Öğretmenevi fiyatları burada. Ağrı Diyadin Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ağrı Diyadin Öğretmenevi

Özel İdare İş Hanı Göl Mah. Fatih Cad. No.78 Diyadin / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 18 oda, 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Diyadin Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Çok Amaçlı Salon, Oturma Salonu, Masa Tenisi ve Bilardo Masası olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (472) 511 23 62 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Diyadin Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 25 TL 25 TL 30 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda (Oda Fiyatı) 50 TL 50 TL 60 TL



ÖZET BİLGİLER

Diyadin Öğretmenevi nerede? Özel İdare İş Hanı Göl Mah. Fatih Cad. No.78 Diyadin / Ağrı

Diyadin Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.

Diyadin Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 511 23 62

Diyadin Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 18 oda ve 30 yatak vardır.