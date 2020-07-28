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Diyadin Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:12
Ağrı Diyadin Öğretmenevi
Özel İdare İş Hanı Göl Mah. Fatih Cad. No.78 Diyadin / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 18 oda, 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Diyadin Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Çok Amaçlı Salon, Oturma Salonu, Masa Tenisi ve Bilardo Masası olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (472) 511 23 62 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Diyadin Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
25 TL
|
25 TL
|
30 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda (Oda Fiyatı)
|
50 TL
|
50 TL
|
60 TL
ÖZET BİLGİLER
Diyadin Öğretmenevi nerede? Özel İdare İş Hanı Göl Mah. Fatih Cad. No.78 Diyadin / Ağrı
Diyadin Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.
Diyadin Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 511 23 62
Diyadin Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 18 oda ve 30 yatak vardır.