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Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:19
Ağrı Doğubeyazıt Öğretmenevi
Çiftepınar Mah. Güven Cad.No:40 Doğubeyazıt / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 2’si suit olan 33 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 64 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet üniteleri; Lokal, Bahçe, Otopark, Oturma Salonu, Spor Salonu ve Masa Tenisi Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (472) 312 72 19 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Doğubeyazıt Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
40 TL
|
40 TL
|
40 TL
|
Suit Oda Kişi Başı
|
60 TL
|
60 TL
|
60 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
60 TL
|
60 TL
|
60 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
80 TL
|
80 TL
|
80 TL
|
Suit Oda
|
120 TL
|
120 TL
|
120 TL
ÖZET BİLGİLER
Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Çiftepınar Mah. Güven Cad.No:40 Doğubeyazıt / Ağrı
Doğubeyazıt Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.
Doğubeyazıt Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 312 72 19
Doğubeyazıt Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 33 oda ve 64 yatak vardır.