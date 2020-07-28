Dolar
6.9357
1.0917%
Euro
8.1384
0.9151%
Altın
1932.98
-0.4926%
Borsa
1179.25
-1.3732%
G. Altın
430.42
0.3218%
Bitcoin
75723.25
1.4038%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Doğubeyazıt Öğretmenevi fiyatları burada. Ağrı Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ağrı Doğubeyazıt Öğretmenevi

    Çiftepınar Mah. Güven Cad.No:40 Doğubeyazıt / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 2’si suit olan 33 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 64 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet üniteleri; Lokal, Bahçe, Otopark, Oturma Salonu, Spor Salonu ve Masa Tenisi Salonu olarak belirtilmiştir.  Telefon ile 0 (472) 312 72 19 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Doğubeyazıt Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    40 TL

    40 TL

    40 TL

    Suit Oda Kişi Başı

    60 TL

    60 TL

    60 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    60 TL

    60 TL

    60 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    80 TL

    80 TL

    80 TL

    Suit Oda

    120 TL

    120 TL

    120 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Çiftepınar Mah. Güven Cad.No:40 Doğubeyazıt / Ağrı

    Doğubeyazıt Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

    Doğubeyazıt Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 312 72 19

    Doğubeyazıt Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 33 oda ve 64 yatak vardır.

    Görüş Bildir