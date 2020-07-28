Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Doğubeyazıt Öğretmenevi fiyatları burada. Ağrı Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ağrı Doğubeyazıt Öğretmenevi

Çiftepınar Mah. Güven Cad.No:40 Doğubeyazıt / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 2’si suit olan 33 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 64 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet üniteleri; Lokal, Bahçe, Otopark, Oturma Salonu, Spor Salonu ve Masa Tenisi Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (472) 312 72 19 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Doğubeyazıt Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 40 TL 40 TL 40 TL Suit Oda Kişi Başı 60 TL 60 TL 60 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 60 TL 60 TL 60 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 80 TL 80 TL 80 TL Suit Oda 120 TL 120 TL 120 TL



ÖZET BİLGİLER

Doğubeyazıt Öğretmenevi nerede? Çiftepınar Mah. Güven Cad.No:40 Doğubeyazıt / Ağrı

Doğubeyazıt Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

Doğubeyazıt Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 312 72 19

Doğubeyazıt Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 33 oda ve 64 yatak vardır.