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    Eleşkirt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Eleşkirt Öğretmenevi fiyatları burada. Ağrı Eleşkirt Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:23
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    Eleşkirt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ağrı Eleşkirt Öğretmenevi

    İstiklal Mahallesi YİBO Kampüs Alanı Eleşkirt / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 6 oda, 15 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Eleşkirt Öğretmenevi tesisinde hizmet birimleri; Lokal, Okuma - Oturma Salonu ve Otopark olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (472) 711 44 50 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Eleşkirt Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    15 TL

    20 TL

    25 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    30 TL

    40 TL

    50 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Eleşkirt Öğretmenevi nerede? İstiklal Mahallesi YİBO Kampüs Alanı Eleşkirt / Ağrı

    Eleşkirt Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 15 TL'dir.

    Eleşkirt Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 711 44 50

    Eleşkirt Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 6 oda ve 15 yatak vardır.

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