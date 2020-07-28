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Eleşkirt Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:23
Ağrı Eleşkirt Öğretmenevi
İstiklal Mahallesi YİBO Kampüs Alanı Eleşkirt / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 6 oda, 15 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Eleşkirt Öğretmenevi tesisinde hizmet birimleri; Lokal, Okuma - Oturma Salonu ve Otopark olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (472) 711 44 50 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Eleşkirt Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
15 TL
|
20 TL
|
25 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
30 TL
|
40 TL
|
50 TL
ÖZET BİLGİLER
Eleşkirt Öğretmenevi nerede? İstiklal Mahallesi YİBO Kampüs Alanı Eleşkirt / Ağrı
Eleşkirt Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 15 TL'dir.
Eleşkirt Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 711 44 50
Eleşkirt Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 6 oda ve 15 yatak vardır.