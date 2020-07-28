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    Hamur Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Hamur Öğretmenevi fiyatları burada. Ağrı Hamur Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:29
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    Hamur Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ağrı Hamur Öğretmenevi

    Van Yolu Özel İdare İş Hanı No:92/1 Hamur / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 8 oda, 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste hizmet birimi olarak Lokal yer almaktadır. Telefon ile 0 (472) 451 26 73 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Hamur Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    25 TL

    30 TL

    35 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    37.5 TL

    45 TL

    52.5 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda (Oda Fiyatı)

    50 TL

    60 TL

    70 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Hamur Öğretmenevi nerede? Van Yolu Özel İdare İş Hanı No:92/1 Hamur / Ağrı

    Hamur Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.

    Hamur Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 451 26 73

    Hamur Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 20 yatak vardır.

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