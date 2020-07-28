- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Hamur Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Hamur Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:29
Ağrı Hamur Öğretmenevi
Van Yolu Özel İdare İş Hanı No:92/1 Hamur / Ağrı adresinde bulunmaktadır ve 8 oda, 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste hizmet birimi olarak Lokal yer almaktadır. Telefon ile 0 (472) 451 26 73 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Hamur Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
25 TL
|
30 TL
|
35 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
37.5 TL
|
45 TL
|
52.5 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda (Oda Fiyatı)
|
50 TL
|
60 TL
|
70 TL
ÖZET BİLGİLER
Hamur Öğretmenevi nerede? Van Yolu Özel İdare İş Hanı No:92/1 Hamur / Ağrı
Hamur Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.
Hamur Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (472) 451 26 73
Hamur Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 20 yatak vardır.