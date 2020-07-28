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    Ağaçören Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ağaçören Öğretmenevi fiyatları burada. Aksaray Ağaçören Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:51
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    Ağaçören Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aksaray Ağaçören Öğretmenevi

    Köy Hizmetleri Caddesi No:14 Yenimahalle Ağaçören -  Aksaray adresinde bulunmaktadır ve 1'i suit 10 oda (TV,  Minibar, 7/24 Sıcak Su), 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal Konaklama, Salon, Otopark,  Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (382) 331 27 12 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Ağaçören Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    20 TL

    25 TL

    30 TL


    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    40 TL

    50 TL

    60 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Ağaçören Öğretmenevi nerede? Köy Hizmetleri Caddesi No:14 Yenimahalle Ağaçören - Aksaray

    Ağaçören Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 20 TL'dir.

    Ağaçören Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 331 27 12

    Ağaçören Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 20 yatak vardır.

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