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Ağaçören Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:51
Aksaray Ağaçören Öğretmenevi
Köy Hizmetleri Caddesi No:14 Yenimahalle Ağaçören - Aksaray adresinde bulunmaktadır ve 1'i suit 10 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 20 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (382) 331 27 12 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Ağaçören Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
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Kişi Başı Konaklama Fiyatları
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Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
20 TL
|
25 TL
|
30 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
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Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
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40 TL
|
50 TL
|
60 TL
ÖZET BİLGİLER
Ağaçören Öğretmenevi nerede? Köy Hizmetleri Caddesi No:14 Yenimahalle Ağaçören - Aksaray
Ağaçören Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 20 TL'dir.
Ağaçören Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 331 27 12
Ağaçören Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 20 yatak vardır.