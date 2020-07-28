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    Eskil Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Eskil Öğretmenevi fiyatları burada. Aksaray Eskil Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:34
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    Eskil Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aksaray Eskil Öğretmenevi

    Merkez Mahallesi Aksaray Caddesi Eskil - Aksaray adresinde bulunmaktadır ve 5 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (382) 411 42 46 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Eskil Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    30 TL

    30 TL

    40 TL

    Double Oda Kişi Başı

    40 TL

    40 TL

    50 TL

     

    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    50 TL

    50 TL

    60 TL

    Double Oda

    80 TL

    80 TL

    100 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Eskil Öğretmenevi nerede? Merkez Mahallesi Aksaray Caddesi Eskil - Aksaray

    Eskil Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

    Eskil Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 411 42 46

    Eskil Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 5 oda ve 30 yatak vardır.

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