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Eskil Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:34
Aksaray Eskil Öğretmenevi
Merkez Mahallesi Aksaray Caddesi Eskil - Aksaray adresinde bulunmaktadır ve 5 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (382) 411 42 46 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Eskil Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
30 TL
|
30 TL
|
40 TL
|
Double Oda Kişi Başı
|
40 TL
|
40 TL
|
50 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
50 TL
|
50 TL
|
60 TL
|
Double Oda
|
80 TL
|
80 TL
|
100 TL
ÖZET BİLGİLER
Eskil Öğretmenevi nerede? Merkez Mahallesi Aksaray Caddesi Eskil - Aksaray
Eskil Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.
Eskil Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (382) 411 42 46
Eskil Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 5 oda ve 30 yatak vardır.