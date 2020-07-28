Dolar
6.9543
1.3628%
Euro
8.1679
1.2809%
Altın
1942.21
-0.0175%
Borsa
1172.32
-1.9528%
G. Altın
432.481
0.8022%
Bitcoin
76684.09
2.6905%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Gümüşhacıköy Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Gümüşhacıköy Öğretmenevi fiyatları burada. Amasya Gümüşhacıköy Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 15:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gümüşhacıköy Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Amasya Gümüşhacıköy Öğretmenevi

    Artıkabat Mah. İmren Sok. No: 2 Gümüşhacıköy / Amasya adresinde bulunmaktadır ve 15 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 29 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Yemek Salonu, Lokal, Otopark ve Bahçe olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (358) 717 16 58 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Gümüşhacıköy Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    50 TL

    50 TL

    60 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    75 TL

    75 TL

    90 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    100 TL

    100 TL

    120 TL

    3 Kişilik Oda

    150 TL

    150 TL

    180 TL

    Aile Odası (2 Kişilik)

    100 TL

    100 TL

    120 TL

    Suit Oda

    120 TL

    120 TL

    150 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Gümüşhacıköy Öğretmenevi nerede? Artıkabat Mah. İmren Sok. No: 2 Gümüşhacıköy / Amasya

    Gümüşhacıköy Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 50 TL'dir.

    Gümüşhacıköy Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (358) 717 16 58

    Gümüşhacıköy Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 15 oda ve 29 yatak vardır.

    Görüş Bildir