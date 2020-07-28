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Gümüşhacıköy Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 15:54
Amasya Gümüşhacıköy Öğretmenevi
Artıkabat Mah. İmren Sok. No: 2 Gümüşhacıköy / Amasya adresinde bulunmaktadır ve 15 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 29 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Yemek Salonu, Lokal, Otopark ve Bahçe olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (358) 717 16 58 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Gümüşhacıköy Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
50 TL
|
50 TL
|
60 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
75 TL
|
75 TL
|
90 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
100 TL
|
100 TL
|
120 TL
|
3 Kişilik Oda
|
150 TL
|
150 TL
|
180 TL
|
Aile Odası (2 Kişilik)
|
100 TL
|
100 TL
|
120 TL
|
Suit Oda
|
120 TL
|
120 TL
|
150 TL
ÖZET BİLGİLER
Gümüşhacıköy Öğretmenevi nerede? Artıkabat Mah. İmren Sok. No: 2 Gümüşhacıköy / Amasya
Gümüşhacıköy Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 50 TL'dir.
Gümüşhacıköy Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (358) 717 16 58
Gümüşhacıköy Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 15 oda ve 29 yatak vardır.