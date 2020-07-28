- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Beypazarı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Beypazarı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 16:18
Ankara Beypazarı Öğretmenevi
Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokak No:110 Beypazarı / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 5 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Otopark, Okuma Odası, Dinlenme Odası, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon ve Kamelya olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 763 11 35 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Beypazarı Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
40 TL
|
40 TL
|
50 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
80 TL
|
80 TL
|
100 TL
|
3 Kişilik Oda
|
120 TL
|
120 TL
|
150 TL
ÖZET BİLGİLER
Beypazarı Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokak No:110 Beypazarı / Ankara
Beypazarı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.
Beypazarı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 763 11 35
Beypazarı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 5 oda ve 12 yatak vardır.