Beypazarı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Beypazarı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Beypazarı Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Beypazarı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ankara Beypazarı Öğretmenevi

Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokak No:110 Beypazarı / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 5 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Otopark, Okuma Odası, Dinlenme Odası, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon ve Kamelya olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 763 11 35 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Beypazarı Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 40 TL 40 TL 50 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 80 TL 80 TL 100 TL 3 Kişilik Oda 120 TL 120 TL 150 TL



ÖZET BİLGİLER

Beypazarı Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokak No:110 Beypazarı / Ankara

Beypazarı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

Beypazarı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 763 11 35

Beypazarı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 5 oda ve 12 yatak vardır.