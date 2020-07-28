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    Beypazarı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Beypazarı Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Beypazarı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 16:18
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    Beypazarı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ankara Beypazarı Öğretmenevi

    Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokak No:110 Beypazarı / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 5 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Otopark, Okuma Odası, Dinlenme Odası, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon ve Kamelya olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 763 11 35 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Beypazarı Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    40 TL

    40 TL

    50 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    80 TL

    80 TL

    100 TL

    3 Kişilik Oda

    120 TL

    120 TL

    150 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Beypazarı Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sokak No:110 Beypazarı / Ankara

    Beypazarı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

    Beypazarı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 763 11 35

    Beypazarı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 5 oda ve 12 yatak vardır.

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