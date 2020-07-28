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    Çubuk Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Çubuk Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Çubuk Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 16:23
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    Çubuk Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ankara Çubuk Öğretmenevi

    Yavuz Selim Mah. Duru Sok. No:13 Çubuk / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Klima, Minibar, Saç Kurutma Makinesi, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 49 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Çubuk Öğretmenevi tesisinde hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Kahvaltı Salonu, Kafeterya, Dinlenme Odası, Çamaşırhane, Çok Amaçlı Salon, Otopark ve Bahçe olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 837 27 88 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Çubuk Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    40 TL

    40 TL

    50 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    50 TL

    50 TL

    60 TL

    Suit Oda

    80 TL

    80 TL

    90 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Çubuk Öğretmenevi nerede? Yavuz Selim Mah. Duru Sok. No:13 Çubuk / Ankara

    Çubuk Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

    Çubuk Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 837 27 88

    Çubuk Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 49 yatak vardır.

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