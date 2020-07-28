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Çubuk Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 16:23
Ankara Çubuk Öğretmenevi
Yavuz Selim Mah. Duru Sok. No:13 Çubuk / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Klima, Minibar, Saç Kurutma Makinesi, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 49 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Çubuk Öğretmenevi tesisinde hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Kahvaltı Salonu, Kafeterya, Dinlenme Odası, Çamaşırhane, Çok Amaçlı Salon, Otopark ve Bahçe olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 837 27 88 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Çubuk Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
40 TL
|
40 TL
|
50 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
50 TL
|
50 TL
|
60 TL
|
Suit Oda
|
80 TL
|
80 TL
|
90 TL
ÖZET BİLGİLER
Çubuk Öğretmenevi nerede? Yavuz Selim Mah. Duru Sok. No:13 Çubuk / Ankara
Çubuk Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.
Çubuk Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 837 27 88
Çubuk Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 49 yatak vardır.