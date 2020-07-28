Çubuk Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Çubuk Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Çubuk Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Çubuk Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ankara Çubuk Öğretmenevi

Yavuz Selim Mah. Duru Sok. No:13 Çubuk / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Klima, Minibar, Saç Kurutma Makinesi, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 49 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Çubuk Öğretmenevi tesisinde hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Kahvaltı Salonu, Kafeterya, Dinlenme Odası, Çamaşırhane, Çok Amaçlı Salon, Otopark ve Bahçe olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 837 27 88 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Çubuk Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 40 TL 40 TL 50 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 1 Kişilik Oda 50 TL 50 TL 60 TL Suit Oda 80 TL 80 TL 90 TL



ÖZET BİLGİLER

Çubuk Öğretmenevi nerede? Yavuz Selim Mah. Duru Sok. No:13 Çubuk / Ankara

Çubuk Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 40 TL'dir.

Çubuk Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 837 27 88

Çubuk Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 49 yatak vardır.