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    Haymana Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Haymana Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Haymana Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 16:34
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    Haymana Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ankara Haymana Öğretmenevi

    Çaldağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:52 Haymana / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 10 oda (TV, Wi-fi,  Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 19 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Haymana Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Kütüphane, Okuma Odası, Bilgisayar Odası, Dinlenme Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Kafeterya, Konferans Salonu ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 658 11 13 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Haymana Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    28 TL

    28 TL

    28 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    60 TL

    60 TL

    60 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    35 TL

    35 TL

    35 TL

    2 Kişilik Oda

    60 TL

    60 TL

    60 TL

    3 Kişilik Oda

    80 TL

    80 TL

    80 TL

    3 Kişilik Oda (Tek Konaklama)

    80 TL

    80 TL

    80 TL

    3 Kişilik Oda (2 Kişi Konaklama)

    80 TL

    80 TL

    80 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Haymana Öğretmenevi nerede? Çaldağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:52 Haymana / Ankara

    Haymana Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 28 TL'dir.

    Haymana Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 658 11 13

    Haymana Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 19 yatak vardır.

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