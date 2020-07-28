- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Haymana Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Haymana Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 16:34
Ankara Haymana Öğretmenevi
Çaldağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:52 Haymana / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 10 oda (TV, Wi-fi, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 19 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Haymana Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Kütüphane, Okuma Odası, Bilgisayar Odası, Dinlenme Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Kafeterya, Konferans Salonu ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 658 11 13 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Haymana Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
28 TL
|
28 TL
|
28 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
60 TL
|
60 TL
|
60 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
35 TL
|
35 TL
|
35 TL
|
2 Kişilik Oda
|
60 TL
|
60 TL
|
60 TL
|
3 Kişilik Oda
|
80 TL
|
80 TL
|
80 TL
|
3 Kişilik Oda (Tek Konaklama)
|
80 TL
|
80 TL
|
80 TL
|
3 Kişilik Oda (2 Kişi Konaklama)
|
80 TL
|
80 TL
|
80 TL
ÖZET BİLGİLER
Haymana Öğretmenevi nerede? Çaldağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:52 Haymana / Ankara
Haymana Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 28 TL'dir.
Haymana Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 658 11 13
Haymana Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 19 yatak vardır.