Haymana Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Haymana Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Haymana Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Haymana Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ankara Haymana Öğretmenevi

Çaldağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:52 Haymana / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 10 oda (TV, Wi-fi, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 19 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Haymana Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Kütüphane, Okuma Odası, Bilgisayar Odası, Dinlenme Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Kafeterya, Konferans Salonu ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 658 11 13 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Haymana Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda Kişi Başı 28 TL 28 TL 28 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 60 TL 60 TL 60 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 1 Kişilik Oda 35 TL 35 TL 35 TL 2 Kişilik Oda 60 TL 60 TL 60 TL 3 Kişilik Oda 80 TL 80 TL 80 TL 3 Kişilik Oda (Tek Konaklama) 80 TL 80 TL 80 TL 3 Kişilik Oda (2 Kişi Konaklama) 80 TL 80 TL 80 TL



ÖZET BİLGİLER

Haymana Öğretmenevi nerede? Çaldağ Mah. Cumhuriyet Cad. No:52 Haymana / Ankara

Haymana Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 28 TL'dir.

Haymana Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 658 11 13

Haymana Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 19 yatak vardır.