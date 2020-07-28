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    Kalecik Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Kalecik Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Kalecik Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 16:42
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    Kalecik Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ankara Kalecik Öğretmenevi

    Cumhuriyet Meydanı Ankara Cad.No13/2 06870 Kalecik / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 14 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 28 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Bahçe, Bilgisayar Odası, Oturma Salonu ve Kütüphane / Okuma Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 857 16 43 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Kalecik Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    30 TL

    35 TL

    40 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    45 TL

    52.5 TL

    60 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    35 TL

    40 TL

    45 TL

    2 Kişilik Oda

    60 TL

    70 TL

    80 TL

    3 Kişilik Oda

    90 TL

    105 TL

    120 TL

    4 Kişilik Oda

    120 TL

    140 TL

    160 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Kalecik Öğretmenevi nerede? Cumhuriyet Meydanı Ankara Cad.No13/2 06870 Kalecik / Ankara

    Kalecik Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

    Kalecik Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 857 16 43

    Kalecik Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 14 oda ve 28 yatak vardır.

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