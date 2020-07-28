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Kalecik Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 16:42
Ankara Kalecik Öğretmenevi
Cumhuriyet Meydanı Ankara Cad.No13/2 06870 Kalecik / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 14 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 28 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Bahçe, Bilgisayar Odası, Oturma Salonu ve Kütüphane / Okuma Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 857 16 43 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Kalecik Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
30 TL
|
35 TL
|
40 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
45 TL
|
52.5 TL
|
60 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
35 TL
|
40 TL
|
45 TL
|
2 Kişilik Oda
|
60 TL
|
70 TL
|
80 TL
|
3 Kişilik Oda
|
90 TL
|
105 TL
|
120 TL
|
4 Kişilik Oda
|
120 TL
|
140 TL
|
160 TL
ÖZET BİLGİLER
Kalecik Öğretmenevi nerede? Cumhuriyet Meydanı Ankara Cad.No13/2 06870 Kalecik / Ankara
Kalecik Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.
Kalecik Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 857 16 43
Kalecik Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 14 oda ve 28 yatak vardır.