Kalecik Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Kalecik Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Kalecik Öğretmenevi fiyatları burada. Ankara Kalecik Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Ankara Kalecik Öğretmenevi

Cumhuriyet Meydanı Ankara Cad.No13/2 06870 Kalecik / Ankara adresinde bulunmaktadır ve 14 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 28 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Bahçe, Bilgisayar Odası, Oturma Salonu ve Kütüphane / Okuma Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (312) 857 16 43 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Kalecik Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 30 TL 35 TL 40 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 45 TL 52.5 TL 60 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 1 Kişilik Oda 35 TL 40 TL 45 TL 2 Kişilik Oda 60 TL 70 TL 80 TL 3 Kişilik Oda 90 TL 105 TL 120 TL 4 Kişilik Oda 120 TL 140 TL 160 TL



ÖZET BİLGİLER

Kalecik Öğretmenevi nerede? Cumhuriyet Meydanı Ankara Cad.No13/2 06870 Kalecik / Ankara

Kalecik Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

Kalecik Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (312) 857 16 43

Kalecik Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 14 oda ve 28 yatak vardır.