Demre Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Demre Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Demre Öğretmenevi fiyatları burada. Antalya Demre Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Antalya Demre Öğretmenevi

Büyükkum Mahallesi Kömürlük Mevkii Demre / Antalya adresinde bulunmaktadır ve 29 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 79 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Demre Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Kahvaltı Salonu, Yemek Salonu, Lokal, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Bahçe, Çocuk Parkı ve Yüzme Havuzu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (242) 871 23 88 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Demre Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 70 TL 70 TL 100 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 90 TL 90 TL 120 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 140 TL 140 TL 200 TL 3 Kişilik Oda 210 TL 210 TL 300 TL



ÖZET BİLGİLER

Demre Öğretmenevi nerede? Büyükkum Mahallesi Kömürlük Mevkii Demre / Antalya

Demre Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

Demre Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (242) 871 23 88

Demre Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 29 oda ve 79 yatak vardır.