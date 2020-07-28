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Demre Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 16:47
Antalya Demre Öğretmenevi
Büyükkum Mahallesi Kömürlük Mevkii Demre / Antalya adresinde bulunmaktadır ve 29 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 79 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Demre Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Kahvaltı Salonu, Yemek Salonu, Lokal, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Bahçe, Çocuk Parkı ve Yüzme Havuzu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (242) 871 23 88 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Demre Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
70 TL
|
70 TL
|
100 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
90 TL
|
90 TL
|
120 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
140 TL
|
140 TL
|
200 TL
|
3 Kişilik Oda
|
210 TL
|
210 TL
|
300 TL
ÖZET BİLGİLER
Demre Öğretmenevi nerede? Büyükkum Mahallesi Kömürlük Mevkii Demre / Antalya
Demre Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.
Demre Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (242) 871 23 88
Demre Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 29 oda ve 79 yatak vardır.