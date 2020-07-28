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    Demre Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Demre Öğretmenevi fiyatları burada. Antalya Demre Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 16:47
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    Demre Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Antalya Demre Öğretmenevi

    Büyükkum Mahallesi Kömürlük Mevkii Demre / Antalya adresinde bulunmaktadır ve 29 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 79 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Demre Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Kahvaltı Salonu, Yemek Salonu, Lokal, Çok Amaçlı Salon, Otopark, Bahçe, Çocuk Parkı ve Yüzme Havuzu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (242) 871 23 88 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Demre Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    100 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    90 TL

    90 TL

    120 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    140 TL

    140 TL

    200 TL

    3 Kişilik Oda

    210 TL

    210 TL

    300 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Demre Öğretmenevi nerede? Büyükkum Mahallesi Kömürlük Mevkii Demre / Antalya

    Demre Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

    Demre Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (242) 871 23 88

    Demre Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 29 oda ve 79 yatak vardır.

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