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    Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Gazipaşa Öğretmenevi fiyatları burada. Antalya Gazipaşa Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 16:54
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    Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Antalya Gazipaşa Öğretmenevi

    Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak No:6 Gazipaşa / Antalya adresinde bulunmaktadır ve 32 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 64 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Yemek Salonu, Kahvaltı Salonu, Büfe, Kütüphane, Bilgisayar Odası, Oturma Salonu, Kafeterya, Çok Amaçlı 2 Salon, Konferans Salonu, Çocuk Oyun Odası, Lokanta, Bahçe, Otopark ve Spor Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (242) 572 42 83 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Gazipaşa Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    65 TL

    65 TL

    75 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    97.5 TL

    97.5 TL

    112.5 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    130 TL

    130 TL

    150 TL

    3 Kişilik Oda

    195 TL

    195 TL

    225 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak No:6 Gazipaşa / Antalya

    Gazipaşa Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.

    Gazipaşa Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (242) 572 42 83

    Gazipaşa Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 32 oda ve 64 yatak vardır.

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