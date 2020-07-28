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Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 16:54
Antalya Gazipaşa Öğretmenevi
Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak No:6 Gazipaşa / Antalya adresinde bulunmaktadır ve 32 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 64 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Yemek Salonu, Kahvaltı Salonu, Büfe, Kütüphane, Bilgisayar Odası, Oturma Salonu, Kafeterya, Çok Amaçlı 2 Salon, Konferans Salonu, Çocuk Oyun Odası, Lokanta, Bahçe, Otopark ve Spor Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (242) 572 42 83 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Gazipaşa Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
65 TL
|
65 TL
|
75 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
97.5 TL
|
97.5 TL
|
112.5 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
130 TL
|
130 TL
|
150 TL
|
3 Kişilik Oda
|
195 TL
|
195 TL
|
225 TL
ÖZET BİLGİLER
Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak No:6 Gazipaşa / Antalya
Gazipaşa Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.
Gazipaşa Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (242) 572 42 83
Gazipaşa Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 32 oda ve 64 yatak vardır.