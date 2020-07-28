Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Gazipaşa Öğretmenevi fiyatları burada. Antalya Gazipaşa Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Antalya Gazipaşa Öğretmenevi

Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak No:6 Gazipaşa / Antalya adresinde bulunmaktadır ve 32 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 64 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Yemek Salonu, Kahvaltı Salonu, Büfe, Kütüphane, Bilgisayar Odası, Oturma Salonu, Kafeterya, Çok Amaçlı 2 Salon, Konferans Salonu, Çocuk Oyun Odası, Lokanta, Bahçe, Otopark ve Spor Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (242) 572 42 83 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Gazipaşa Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 65 TL 65 TL 75 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 97.5 TL 97.5 TL 112.5 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 130 TL 130 TL 150 TL 3 Kişilik Oda 195 TL 195 TL 225 TL



ÖZET BİLGİLER

Gazipaşa Öğretmenevi nerede? Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak No:6 Gazipaşa / Antalya

Gazipaşa Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.

Gazipaşa Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (242) 572 42 83

Gazipaşa Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 32 oda ve 64 yatak vardır.