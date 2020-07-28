- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Göle Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Göle Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 17:16
Ardahan Göle Öğretmenevi
Kubilaybey Mah. Kars Cad. 90/A Göle / Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 17 oda, 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Çamaşırlık, Dinlenme Salonu ve Okuma Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (478) 411 24 08 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Göle Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
15 TL
|
17,5 TL
|
20 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
22,5 TL
|
27,5 TL
|
30 TL
|
2 Kişilik Oda
|
30 TL
|
35 TL
|
40 TL
ÖZET BİLGİLER
Göle Öğretmenevi nerede? Kubilaybey Mah. Kars Cad. 90/A Göle / Ardahan
Göle Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 15 TL'dir.
Göle Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 411 24 08
Göle Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 17 oda ve 30 yatak vardır.