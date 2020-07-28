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    Göle Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Göle Öğretmenevi fiyatları burada. Ardahan Göle Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 17:16
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    Göle Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ardahan Göle Öğretmenevi

    Kubilaybey Mah. Kars Cad. 90/A Göle / Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 17 oda, 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Çamaşırlık, Dinlenme Salonu ve Okuma Salonu olarak belirtilmiştir.  Telefon ile 0 (478) 411 24 08 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Göle Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    15 TL

    17,5 TL

    20 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    22,5 TL

    27,5 TL

    30 TL

    2 Kişilik Oda

    30 TL

    35 TL

    40 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Göle Öğretmenevi nerede? Kubilaybey Mah. Kars Cad. 90/A Göle / Ardahan

    Göle Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 15 TL'dir.

    Göle Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 411 24 08

    Göle Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 17 oda ve 30 yatak vardır.

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