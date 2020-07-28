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    Posof Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Posof Öğretmenevi fiyatları burada. Ardahan Posof Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 17:44
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    Posof Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Ardahan Posof Öğretmenevi

    Merkez Mah. Alparslan Cad. No:44 Posof - Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 8 oda ( Merkezi Sistem Isıtmalı, Saç Kurutma Makinesi, Şampuan, 7/24 Sıcak Su,), 13 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (478) 511 22 69 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Posof Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    25 TL

    30 TL

    40 TL

     

    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    50 TL

    60 TL

    80 TL

    Suit Oda

    60 TL

    65 TL

    75 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Posof Öğretmenevi nerede? Merkez Mah. Alparslan Cad. No:44 Posof - Ardahan

    Posof Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.

    Posof Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 511 22 69

    Posof Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 13 yatak vardır.

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