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Posof Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 17:44
Ardahan Posof Öğretmenevi
Merkez Mah. Alparslan Cad. No:44 Posof - Ardahan adresinde bulunmaktadır ve 8 oda ( Merkezi Sistem Isıtmalı, Saç Kurutma Makinesi, Şampuan, 7/24 Sıcak Su,), 13 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Konaklama, Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (478) 511 22 69 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Posof Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
25 TL
|
30 TL
|
40 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
50 TL
|
60 TL
|
80 TL
|
Suit Oda
|
60 TL
|
65 TL
|
75 TL
ÖZET BİLGİLER
Posof Öğretmenevi nerede? Merkez Mah. Alparslan Cad. No:44 Posof - Ardahan
Posof Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 25 TL'dir.
Posof Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (478) 511 22 69
Posof Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 13 yatak vardır.