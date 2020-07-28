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    Esenkıyı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Esenkıyı Öğretmenevi fiyatları burada. Artvin Esenkıyı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 18:44
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    Esenkıyı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Artvin Esenkıyı Öğretmenevi

    Karadeniz Sahil Yolu üzeri Bucak mevkii Esenkıyı Hopa - Artvin adresinde bulunmaktadır ve 12 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Kahvaltı Salonu, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (466) 352 20 15 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Esenkıyı Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    80 TL

    80 TL

    100 TL

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    120 TL

    120 TL

    150 TL


    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    160 TL

    160 TL

    200 TL

    3 Kişilik Oda

    240 TL

    240 TL

    300 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Esenkıyı Öğretmenevi nerede? Karadeniz Sahil Yolu üzeri Bucak mevkii Esenkıyı Hopa - Artvin

    Esenkıyı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 80 TL'dir.

    Esenkıyı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 352 20 15

    Esenkıyı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 12 oda ve 30 yatak vardır.

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