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Esenkıyı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 18:44
Artvin Esenkıyı Öğretmenevi
Karadeniz Sahil Yolu üzeri Bucak mevkii Esenkıyı Hopa - Artvin adresinde bulunmaktadır ve 12 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 30 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Kahvaltı Salonu, Lokal, Konaklama, Salon, Otopark, Wi-fi, Bahçe olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (466) 352 20 15 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Esenkıyı Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
80 TL
|
80 TL
|
100 TL
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
120 TL
|
120 TL
|
150 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
160 TL
|
160 TL
|
200 TL
|
3 Kişilik Oda
|
240 TL
|
240 TL
|
300 TL
ÖZET BİLGİLER
Esenkıyı Öğretmenevi nerede? Karadeniz Sahil Yolu üzeri Bucak mevkii Esenkıyı Hopa - Artvin
Esenkıyı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 80 TL'dir.
Esenkıyı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 352 20 15
Esenkıyı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 12 oda ve 30 yatak vardır.