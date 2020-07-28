- En Son Haber
- Öğretmenevi Haberleri
- Hopa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
Hopa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 18:48
Artvin Hopa Öğretmenevi
Kuledibi Mahallesi Karadeniz İlköğretim Okulu Yanı No.32 Hopa / Artvin adresinde bulunmaktadır ve 28 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 57 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hopa Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Otopark, Lokal, Bahçe, Dinlenme Odası, Restoran, Kafeterya, Çok Amaçlı Salon, VIP Salon ve Kamelya olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (466) 351 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Hopa Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
70 TL
|
70 TL
|
90 TL
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
70 TL
|
70 TL
|
90 TL
|
3 Kişilik Oda Kişi Başı
|
70 TL
|
70 TL
|
90 TL
|
4 Kişilik Oda Kişi Başı
|
70 TL
|
70 TL
|
90 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
105 TL
|
105 TL
|
135 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Double Oda
|
140 TL
|
140 TL
|
180 TL
|
3 Kişilik Oda
|
210 TL
|
210 TL
|
270 TL
|
Aile Odası
|
210 TL
|
210 TL
|
270 TL
ÖZET BİLGİLER
Hopa Öğretmenevi nerede? Kuledibi Mahallesi Karadeniz İlköğretim Okulu Yanı No.32 Hopa / Artvin
Hopa Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.
Hopa Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 351 24 11
Hopa Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 28 oda ve 57 yatak vardır.