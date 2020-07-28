Dolar
6.9433
1.2024%
Euro
8.1583
1.1618%
Altın
1948.4
0.3011%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
435.183
1.432%
Bitcoin
75920.56
1.6681%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Hopa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Hopa Öğretmenevi fiyatları burada. Artvin Hopa Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 18:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hopa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Artvin Hopa Öğretmenevi

    Kuledibi Mahallesi Karadeniz İlköğretim Okulu Yanı No.32 Hopa / Artvin adresinde bulunmaktadır ve 28 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 57 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hopa Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Otopark, Lokal, Bahçe, Dinlenme Odası, Restoran, Kafeterya, Çok Amaçlı Salon, VIP Salon ve Kamelya olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (466) 351 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Hopa Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    3 Kişilik Oda Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    4 Kişilik Oda Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    90 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    105 TL

    105 TL

    135 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Double Oda

    140 TL

    140 TL

    180 TL

    3 Kişilik Oda

    210 TL

    210 TL

    270 TL

    Aile Odası

    210 TL

    210 TL

    270 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Hopa Öğretmenevi nerede? Kuledibi Mahallesi Karadeniz İlköğretim Okulu Yanı No.32 Hopa / Artvin

    Hopa Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

    Hopa Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 351 24 11

    Hopa Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 28 oda ve 57 yatak vardır.

    Görüş Bildir