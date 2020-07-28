Hopa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Hopa Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Hopa Öğretmenevi fiyatları burada. Artvin Hopa Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Artvin Hopa Öğretmenevi

Kuledibi Mahallesi Karadeniz İlköğretim Okulu Yanı No.32 Hopa / Artvin adresinde bulunmaktadır ve 28 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 57 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hopa Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Otopark, Lokal, Bahçe, Dinlenme Odası, Restoran, Kafeterya, Çok Amaçlı Salon, VIP Salon ve Kamelya olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (466) 351 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Hopa Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 70 TL 70 TL 90 TL 2 Kişilik Oda Kişi Başı 70 TL 70 TL 90 TL 3 Kişilik Oda Kişi Başı 70 TL 70 TL 90 TL 4 Kişilik Oda Kişi Başı 70 TL 70 TL 90 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 105 TL 105 TL 135 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Double Oda 140 TL 140 TL 180 TL 3 Kişilik Oda 210 TL 210 TL 270 TL Aile Odası 210 TL 210 TL 270 TL



ÖZET BİLGİLER

Hopa Öğretmenevi nerede? Kuledibi Mahallesi Karadeniz İlköğretim Okulu Yanı No.32 Hopa / Artvin

Hopa Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

Hopa Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (466) 351 24 11

Hopa Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 28 oda ve 57 yatak vardır.