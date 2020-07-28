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Germencik Sabancı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 18:56
Aydın Germencik Sabancı Öğretmenevi
Camikebir Mahallesi Ozan Caddesi No:20/A Germencik / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 18 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste Lokal de yer almaktadır. Telefon ile 0 (256) 563 19 25 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Germencik Sabancı Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
30 TL
|
30 TL
|
45 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
60 TL
|
60 TL
|
90 TL
ÖZET BİLGİLER
Germencik Sabancı Öğretmenevi nerede? Camikebir Mahallesi Ozan Caddesi No:20/A Germencik / Aydın
Germencik Sabancı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.
Germencik Sabancı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 563 19 25
Germencik Sabancı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 18 yatak vardır.