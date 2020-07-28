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    Germencik Sabancı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Germencik Sabancı Öğretmenevi fiyatları burada. Aydın Germencik Sabancı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 18:56
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    Germencik Sabancı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aydın Germencik Sabancı Öğretmenevi

    Camikebir Mahallesi Ozan Caddesi No:20/A Germencik / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 8 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su), 18 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste Lokal de yer almaktadır. Telefon ile 0 (256) 563 19 25 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Germencik Sabancı Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    30 TL

    30 TL

    45 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    60 TL

    60 TL

    90 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Germencik Sabancı Öğretmenevi nerede? Camikebir Mahallesi Ozan Caddesi No:20/A Germencik / Aydın

    Germencik Sabancı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 30 TL'dir.

    Germencik Sabancı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 563 19 25

    Germencik Sabancı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 8 oda ve 18 yatak vardır.

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