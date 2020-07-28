Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Koçarlı Sabancı Öğretmenevi fiyatları burada. Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi

Yeni Mah. Park Cad. No:23 Koçarlı / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 3 tanesi tek kişilik,3 tanesi 2 kişilik ve 1 tanesi de 3 kişilik olan 7 oda (TV, Klima, 7/24 Sıcak Su), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste aynı zamanda Lokal, Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Salonu da bulunmaktadır. Telefon ile 0 (256) 761 24 24 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Paylaşımlı Oda Kişi Başı 26 TL 32.5 TL 39 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 52 TL 65 TL 78 TL 3 Kişilik Oda 78 TL 97.5 TL 117 TL



ÖZET BİLGİLER

Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede? Yeni Mah. Park Cad. No:23 Koçarlı / Aydın

Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 26 TL'dir.

Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 761 24 24

Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 7 oda ve 12 yatak vardır.