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    Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Koçarlı Sabancı Öğretmenevi fiyatları burada. Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 18:59
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    Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi

    Yeni Mah. Park Cad. No:23 Koçarlı / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 3 tanesi tek kişilik,3 tanesi 2 kişilik ve 1 tanesi de 3 kişilik olan 7 oda (TV, Klima, 7/24 Sıcak Su), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste aynı zamanda Lokal, Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Salonu da bulunmaktadır. Telefon ile 0 (256) 761 24 24 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Paylaşımlı Oda Kişi Başı

    26 TL

    32.5 TL

    39 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    52 TL

    65 TL

    78 TL

    3 Kişilik Oda

    78 TL

    97.5 TL

    117 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede? Yeni Mah. Park Cad. No:23 Koçarlı / Aydın

    Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 26 TL'dir.

    Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 761 24 24

    Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 7 oda ve 12 yatak vardır.

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