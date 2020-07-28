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Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 18:59
Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi
Yeni Mah. Park Cad. No:23 Koçarlı / Aydın adresinde bulunmaktadır ve 3 tanesi tek kişilik,3 tanesi 2 kişilik ve 1 tanesi de 3 kişilik olan 7 oda (TV, Klima, 7/24 Sıcak Su), 12 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesiste aynı zamanda Lokal, Çok Amaçlı Salon ve Toplantı Salonu da bulunmaktadır. Telefon ile 0 (256) 761 24 24 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Paylaşımlı Oda Kişi Başı
|
26 TL
|
32.5 TL
|
39 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
52 TL
|
65 TL
|
78 TL
|
3 Kişilik Oda
|
78 TL
|
97.5 TL
|
117 TL
ÖZET BİLGİLER
Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi nerede? Yeni Mah. Park Cad. No:23 Koçarlı / Aydın
Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 26 TL'dir.
Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (256) 761 24 24
Aydın Koçarlı Sabancı Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 7 oda ve 12 yatak vardır.