Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Altınoluk Edremit Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Balıkesir Altınoluk Edremit Öğretmenevi

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Altınoluk Edremit / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 3'ü suit olan 20 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir.

Ayrıca Altınoluk Edremit Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal ve Çok Amaçlı Salon da yer almaktadır. Telefon ile 0 (266) 395 14 44 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Altınoluk Edremit Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 70 TL 70 TL 80 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 105 TL 105 TL 120 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Double Oda 140 TL 140 TL 160 TL



ÖZET BİLGİLER

Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Altınoluk Edremit / Balıkesir

Altınoluk Edremit Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

Altınoluk Edremit Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 395 14 44

Altınoluk Edremit Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 20 oda ve 60 yatak vardır.