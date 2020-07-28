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Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:02
Balıkesir Altınoluk Edremit Öğretmenevi
İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Altınoluk Edremit / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 3'ü suit olan 20 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir.
Ayrıca Altınoluk Edremit Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal ve Çok Amaçlı Salon da yer almaktadır. Telefon ile 0 (266) 395 14 44 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Altınoluk Edremit Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
70 TL
|
70 TL
|
80 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
105 TL
|
105 TL
|
120 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Double Oda
|
140 TL
|
140 TL
|
160 TL
ÖZET BİLGİLER
Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Altınoluk Edremit / Balıkesir
Altınoluk Edremit Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.
Altınoluk Edremit Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 395 14 44
Altınoluk Edremit Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 20 oda ve 60 yatak vardır.