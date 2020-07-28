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    Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Altınoluk Edremit Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:02
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    Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Altınoluk Edremit Öğretmenevi

    İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Altınoluk Edremit / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 3'ü suit olan 20 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir.

    Ayrıca Altınoluk Edremit Öğretmenevi tesisinde; Restoran, Lokal ve Çok Amaçlı Salon da yer almaktadır. Telefon ile 0 (266) 395 14 44 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Altınoluk Edremit Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    70 TL

    70 TL

    80 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    105 TL

    105 TL

    120 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Double Oda

    140 TL

    140 TL

    160 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Altınoluk Edremit Öğretmenevi nerede? İskele Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Altınoluk Edremit / Balıkesir

    Altınoluk Edremit Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 70 TL'dir.

    Altınoluk Edremit Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 395 14 44

    Altınoluk Edremit Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 20 oda ve 60 yatak vardır.

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