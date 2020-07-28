Bandırma Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Bandırma Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Bandırma Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Balıkesir Bandırma Öğretmenevi

Hacıyusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi No:13/B Bandırma / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 9 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi, Wi-fi), 18 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bandırma Öğretmenevi tesisi hizmet birimleri; Lokal, Otopark ve Okuma Odası, Konferans Salonu ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Yemek alanları ise Restoran ve Çay Bahçesidir. Telefon ile 0 (266) 712 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Bandırma Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 60 TL 60 TL 75 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 90 TL 90 TL 112,5 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda 130 TL 130 TL 150 TL Double Oda 130 TL 130 TL 150 TL



ÖZET BİLGİLER

Bandırma Öğretmenevi nerede? Hacıyusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi No:13/B Bandırma / Balıkesir

Bandırma Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

Bandırma Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 712 24 11

Bandırma Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 18 yatak vardır.