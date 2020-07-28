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Bandırma Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:07
Balıkesir Bandırma Öğretmenevi
Hacıyusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi No:13/B Bandırma / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 9 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi, Wi-fi), 18 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bandırma Öğretmenevi tesisi hizmet birimleri; Lokal, Otopark ve Okuma Odası, Konferans Salonu ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Yemek alanları ise Restoran ve Çay Bahçesidir. Telefon ile 0 (266) 712 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Bandırma Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
60 TL
|
60 TL
|
75 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
90 TL
|
90 TL
|
112,5 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
130 TL
|
130 TL
|
150 TL
|
Double Oda
|
130 TL
|
130 TL
|
150 TL
ÖZET BİLGİLER
Bandırma Öğretmenevi nerede? Hacıyusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi No:13/B Bandırma / Balıkesir
Bandırma Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.
Bandırma Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 712 24 11
Bandırma Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 18 yatak vardır.