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    Bandırma Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Bandırma Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Bandırma Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:07
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    Bandırma Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Bandırma Öğretmenevi

    Hacıyusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi No:13/B Bandırma / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 9 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi, Wi-fi), 18 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Bandırma Öğretmenevi tesisi hizmet birimleri; Lokal, Otopark ve Okuma Odası, Konferans Salonu ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Yemek alanları ise Restoran ve Çay Bahçesidir. Telefon ile 0 (266) 712 24 11 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Bandırma Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    60 TL

    60 TL

    75 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    90 TL

    90 TL

    112,5 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    130 TL

    130 TL

    150 TL

    Double Oda

    130 TL

    130 TL

    150 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Bandırma Öğretmenevi nerede? Hacıyusuf Mahallesi Ortaokul Caddesi No:13/B Bandırma / Balıkesir

    Bandırma Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

    Bandırma Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 712 24 11

    Bandırma Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 9 oda ve 18 yatak vardır.

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