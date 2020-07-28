Burhaniye Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Burhaniye Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Burhaniye Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Burhaniye Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Balıkesir Burhaniye Öğretmenevi

Mahkeme Mah. Eczacı Rasim Bulvarı No:5 Burhaniye / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Burhaniye Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Yemek Salonu, Bahçe, Çok Amaçlı Salon, Düğün Salonu, Otopark ve Toplantı Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 422 39 73 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Burhaniye Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda Kişi Başı 60 TL 60 TL 75 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 90 TL 90 TL 112.5 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 1 Kişilik Oda 60 TL 60 TL 75 TL 2 Kişilik Oda 120 TL 120 TL 150 TL Suit Oda 120 TL 120 TL 150 TL 3 Kişilik Oda 180 TL 180 TL 225 TL



ÖZET BİLGİLER

Burhaniye Öğretmenevi nerede? Mahkeme Mah. Eczacı Rasim Bulvarı No:5 Burhaniye / Balıkesir

Burhaniye Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

Burhaniye Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 422 39 73

Burhaniye Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 60 yatak vardır.