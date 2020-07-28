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    Burhaniye Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Burhaniye Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Burhaniye Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:09
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    Burhaniye Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Burhaniye Öğretmenevi

    Mahkeme Mah. Eczacı Rasim Bulvarı No:5 Burhaniye / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Burhaniye Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Yemek Salonu, Bahçe, Çok Amaçlı Salon, Düğün Salonu, Otopark ve Toplantı Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 422 39 73 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Burhaniye Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    60 TL

    60 TL

    75 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    90 TL

    90 TL

    112.5 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    60 TL

    60 TL

    75 TL

    2 Kişilik Oda

    120 TL

    120 TL

    150 TL

    Suit Oda

    120 TL

    120 TL

    150 TL

    3 Kişilik Oda

    180 TL

    180 TL

    225 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Burhaniye Öğretmenevi nerede? Mahkeme Mah. Eczacı Rasim Bulvarı No:5 Burhaniye / Balıkesir

    Burhaniye Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

    Burhaniye Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 422 39 73

    Burhaniye Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 60 yatak vardır.

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