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Burhaniye Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:09
Balıkesir Burhaniye Öğretmenevi
Mahkeme Mah. Eczacı Rasim Bulvarı No:5 Burhaniye / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 60 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Burhaniye Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Lokal, Yemek Salonu, Bahçe, Çok Amaçlı Salon, Düğün Salonu, Otopark ve Toplantı Salonu olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 422 39 73 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Burhaniye Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
60 TL
|
60 TL
|
75 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
90 TL
|
90 TL
|
112.5 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
60 TL
|
60 TL
|
75 TL
|
2 Kişilik Oda
|
120 TL
|
120 TL
|
150 TL
|
Suit Oda
|
120 TL
|
120 TL
|
150 TL
|
3 Kişilik Oda
|
180 TL
|
180 TL
|
225 TL
ÖZET BİLGİLER
Burhaniye Öğretmenevi nerede? Mahkeme Mah. Eczacı Rasim Bulvarı No:5 Burhaniye / Balıkesir
Burhaniye Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.
Burhaniye Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 422 39 73
Burhaniye Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 60 yatak vardır.