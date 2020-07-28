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Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:15
Balıkesir Edremit Öğretmenevi
Cennet Ayağı Mahallesi Çıkrıkçı Yolu Üzeri Edremit - Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 10 oda (TV, Klima, Minibar, Telefon, Şampuan, Terlik, Saç Kurutma Makinesi, 7/24 Sıcak Su), 28 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Çay Bahçesi, Lokal, Konaklama, Çok Amaçlı Salon, Kuaför, Okuma Odası, Wi-fi Bahçe olarak belirtilmiştir.
Telefon ile 0 (266) 373 27 20 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Balıkesir Edremit Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
60 TL
|
60 TL
|
80 TL
|
Ek Yatak
|
55 TL
|
55 TL
|
70 TL
|
3 Kişilik Oda Kişi Başı
|
55 TL
|
55 TL
|
70 TL
Oda Fiyatları
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Aile Odası
|
120 TL
|
120 TL
|
160 TL
|
3 Kişilik Oda
|
165 TL
|
165 TL
|
210 TL
ÖZET BİLGİLER
Balıkesir Edremit Öğretmenevi nerede? Cennet Ayağı Mahallesi Çıkrıkçı Yolu Üzeri Edremit - Balıkesir
Balıkesir Edremit Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.
Balıkesir Edremit Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 373 27 20
Balıkesir Edremit Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 28 yatak vardır.