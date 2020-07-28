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    Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Edremit Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Edremit Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:15
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    Edremit Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Edremit Öğretmenevi

    Cennet Ayağı Mahallesi Çıkrıkçı Yolu Üzeri Edremit - Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 10 oda (TV, Klima, Minibar, Telefon, Şampuan, Terlik, Saç Kurutma Makinesi, 7/24 Sıcak Su), 28 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Hizmet birimleri; Restoran, Çay Bahçesi, Lokal, Konaklama, Çok Amaçlı Salon, Kuaför, Okuma Odası, Wi-fi Bahçe olarak belirtilmiştir.

    Telefon ile 0 (266) 373 27 20 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Balıkesir Edremit Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    60 TL

    60 TL

    80 TL

    Ek Yatak

    55 TL

    55 TL

    70 TL

    3 Kişilik Oda Kişi Başı

    55 TL

    55 TL

    70 TL


    Oda Fiyatları

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Aile Odası

    120 TL

    120 TL

    160 TL

    3 Kişilik Oda

    165 TL

    165 TL

    210 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Balıkesir Edremit Öğretmenevi nerede? Cennet Ayağı Mahallesi Çıkrıkçı Yolu Üzeri Edremit - Balıkesir

    Balıkesir Edremit Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

    Balıkesir Edremit Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 373 27 20

    Balıkesir Edremit Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 10 oda ve 28 yatak vardır.

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