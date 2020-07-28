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    Erdek Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Erdek Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Erdek Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:24
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    Erdek Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Erdek Öğretmenevi

    Halitpaşa Mahallesi Kumlu Yalı Caddesi Erdek / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 41 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 90 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Erdek Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Otopark, Konferans Salonu, Oyun Salonu, Çay Bahçesi ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 835 36 76 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Erdek Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı (Arka Oda)

    60 TL

    60 TL

    90 TL

    2 Kişilik Oda Kişi Başı (Ön Oda)

    70 TL

    70 TL

    105 TL

    Ek Yatak

    45 TL

    45 TL

    45 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda (Arka Oda)

    120 TL

    120 TL

    180 TL

    2 Kişilik Oda (Ön Oda)

    140 TL

    140 TL

    210 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Erdek Öğretmenevi nerede? Halitpaşa Mahallesi Kumlu Yalı Caddesi Erdek / Balıkesir

    Erdek Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

    Erdek Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 835 36 76

    Erdek Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 41 oda ve 90 yatak vardır.

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