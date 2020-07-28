Erdek Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Erdek Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Erdek Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Erdek Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Balıkesir Erdek Öğretmenevi

Halitpaşa Mahallesi Kumlu Yalı Caddesi Erdek / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 41 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi), 90 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Erdek Öğretmenevi tesisinin hizmet birimleri; Restoran, Lokal, Otopark, Konferans Salonu, Oyun Salonu, Çay Bahçesi ve Çok Amaçlı Salon olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 835 36 76 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Erdek Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda Kişi Başı (Arka Oda) 60 TL 60 TL 90 TL 2 Kişilik Oda Kişi Başı (Ön Oda) 70 TL 70 TL 105 TL Ek Yatak 45 TL 45 TL 45 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 2 Kişilik Oda (Arka Oda) 120 TL 120 TL 180 TL 2 Kişilik Oda (Ön Oda) 140 TL 140 TL 210 TL



ÖZET BİLGİLER

Erdek Öğretmenevi nerede? Halitpaşa Mahallesi Kumlu Yalı Caddesi Erdek / Balıkesir

Erdek Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

Erdek Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 835 36 76

Erdek Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 41 oda ve 90 yatak vardır.