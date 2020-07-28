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Gönen Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:28
Balıkesir Gönen Öğretmenevi
Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi 9/B Gönen / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 22 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 55 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Gönen Öğretmenevi tesisinde hizmet birimleri; Otopark, Lokal, Kütüphane, Okuma Odası, Bilgisayar Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon, Restoran ve Kafeterya şeklinde belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 762 39 98 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Gönen Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda Kişi Başı
|
60 TL
|
60 TL
|
70 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
2 Kişilik Oda
|
120 TL
|
120 TL
|
140 TL
|
Suit Oda
|
180 TL
|
180 TL
|
220 TL
ÖZET BİLGİLER
Gönen Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi 9/B Gönen / Balıkesir
Gönen Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.
Gönen Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 762 39 98
Gönen Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 22 oda ve 55 yatak vardır.