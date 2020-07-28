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    Gönen Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Gönen Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Gönen Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:28
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    Gönen Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Gönen Öğretmenevi

    Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi 9/B Gönen / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 22 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Wi-fi, Saç Kurutma Makinesi), 55 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Gönen Öğretmenevi tesisinde hizmet birimleri; Otopark, Lokal, Kütüphane, Okuma Odası, Bilgisayar Odası, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon, Restoran ve Kafeterya şeklinde belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 762 39 98 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Gönen Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda Kişi Başı

    60 TL

    60 TL

    70 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    2 Kişilik Oda

    120 TL

    120 TL

    140 TL

    Suit Oda

    180 TL

    180 TL

    220 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Gönen Öğretmenevi nerede? Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi 9/B Gönen / Balıkesir

    Gönen Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 60 TL'dir.

    Gönen Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 762 39 98

    Gönen Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 22 oda ve 55 yatak vardır.

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