Olfaktör referans sendromu nedir

Kişilerin etrafına kötü bir koku yaydığı düşüncesine denir. Psikolojik bir hastalıktır.

Beden kokularıyla meşgul olan kişiler zaman zaman kendilerinden tiksinir ve kendilerini suçlarlar.

Gerçekte olmayan bir koku için etrafındaki insanlardan özür dileyen hastalar, kötü kokudan kurtulabilmek için elinden gelen her şeyi yapar.

Bu durum kişilerde erken yaşlarda başlar ve ilerleyen dönemlere kadar sürebilir.

Beden kokuları dışında deterjan ve yanık kokularına karşı da duyarlılık gösterebilirler.

Sık sık banyo yaparak kokudan kurtulmaya çalışan hastalar, sıklıkla dişlerini fırçalar.

Kokunun gitmediği takdirde nereden geldiğini veya nasıl çıktığını araştırırlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR

İnsanların toplu şekilde bulunduğu yerlere girmek istemezler,

Daha çok yalnız kalmayı tercih ederler,

Uyku problemi,

Stres,

Mide bulantısı,

Duygudurum değişikliği başlıca belirtileridir.

Hastalık ilerlediği takdirde intihar ile sonuçlanabilir.

Hastalarda pasiflik, çaresizlik, alınganlık görülür.

TEDAVİ NEDİR

Tedavi sürecinde daha çok doktor kontrolünde ilaçlar kullanılır.

Hastalık ilerlemeden uzman bir hekime başvurulmalıdır.