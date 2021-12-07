Oniomania nedir

Alışveriş bağımlılığı olarak bilinen oniomania, psikolojik bir rahatsızlık olmasının yanı sıra aslında ciddi bir bağımlılık türüdür.

Alışveriş bağımlılığı olarak bilinen oniomania, psikolojik bir rahatsızlık olmasının yanı sıra aslında ciddi bir bağımlılık türüdür.

Oniomania adı verilen psikolojik rahatsızlık kedisini; kişinin alışveriş yaparken rahatlaması, kendisini mutlu, güçlü ve diğer insanlardan daha üstün hissetmesi gibi belirtilerle gösterir.

ONIOMANIA NEDİR

Psikiyatri literatürüne, 1900'lü yılların başında ''Oniomania'' olarak tanımlanmış olan bu bozukluk, son zamanlarda ''kompulsif alışveriş'' şeklinde ele alınmaktadır.

İnsanlarda para harcamak ve bir şeyleri satın almak için doyumsuz bir dürtü oluşturan bu rahatsızlık, tipik olarak olumsuz sonuçlara yol açan bir davranış bozukluğudur. Bu bağımlılığın altında yatan şey ise boşluk duygusudur.

Bu hastalıkta insanlar, alışveriş sırasında haz alma, doyum bulma ve rahatlama yaşamakta, alışveriş yapamadıkları takdirde büyük gerginlik ve huzursuzluk hissetmektedir. Alışverişin ardından çok para harcadığı için pişmanlık, kendini kınama ya da suçluluk duygularını da yaşamaktadır.

ONIOMANIANIN TEDAVİSİ

Rahatsızlığın giderilmesinde bir takım ilaçlara ve psikoterapi tekniklerine başvurulmaktadır. Ancak tedavi mümkün ve konuşma yöntemli terapiler en çok tavsiye edilenler.

Oniomania'sı olan kişiler için alışveriş yapma zorunluluğu, anksiyete ve depresyonla başa çıkabilmek için öğrenilmiş bir stratejidir. Bu nedenle terapilerde bu zorunluluğu ortaya çıkaran tetikleyicileri çözmek önemlidir.

Aynı zamanda kişi, alışveriş yerine kendi kendine rahatlamak için onu mutlu eden olayları veya anıları keşfederek de bunun üstesinden gelmek için çabalayabilir.