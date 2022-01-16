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    Öpücük hastalığı nedir

    Öpücük hastalığı; enfeksiyöz mononükleoz ya da mono hastalığı olarak adlandırılır. En sık gençlerde ve genç erişkinlerde görülür. Bulaşıcı bir hastalıktır.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 13:26
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    Öpücük hastalığı nedir

    Tıp literatüründe enfeksiyöz mononükleoz halk arasında ise öpücük hastalığı olarak bilinen virüs; ağız, boğaz sıvıları ve vücut salgılarıyla bulaşıyor.

    Genellikle ergenlerde ortaya çıkan bu hastalık, her yaş grubunda görülebilmektedir. Bu hastalığın belirtileri 4-8 hafta arasında ortaya çıkar.

    ÖPÜCÜK HASTALIĞI NEDİR

    Öpücük hastalığı; enfeksiyöz mononükleoz veya kısaca mono hastalığı, Epstein-Barr virüsünün neden olduğu yaygın bir bulaşıcı hastalıktır. Bu virüs tükürük yoluyla yayılır.

    Bu hastalık herkeste belirti vermeyebilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar, belirti göstermeyebilir ve enfeksiyonu kendiliğinden atlatabilir.  Virüsün kuluçka süresi yaklaşık dört ile sekiz haftadır, ancak küçük çocuklarda bu süre daha kısa olabilir.

    Öpücük hastalığı nedir #1

    ÖPÜCÜK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

    • Yorgunluk
    • Halsizlik
    • Baş ağrısı
    • Ciltte döküntü
    • Bademciklerde şişkinlik
    • İştahsızlık
    • Titreme

    ÖPÜCÜK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

    Öpücük hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Yeterince dinlenmek, sağlıklı beslenmek ve bol sıvı içmek yeterli olacaktır.


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