- Haberler
- İpucu Haberleri
- Öpücük hastalığı nedir
Öpücük hastalığı nedir
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 13:26
Tıp literatüründe enfeksiyöz mononükleoz halk arasında ise öpücük hastalığı olarak bilinen virüs; ağız, boğaz sıvıları ve vücut salgılarıyla bulaşıyor.
Genellikle ergenlerde ortaya çıkan bu hastalık, her yaş grubunda görülebilmektedir. Bu hastalığın belirtileri 4-8 hafta arasında ortaya çıkar.
ÖPÜCÜK HASTALIĞI NEDİR
Öpücük hastalığı; enfeksiyöz mononükleoz veya kısaca mono hastalığı, Epstein-Barr virüsünün neden olduğu yaygın bir bulaşıcı hastalıktır. Bu virüs tükürük yoluyla yayılır.
Bu hastalık herkeste belirti vermeyebilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar, belirti göstermeyebilir ve enfeksiyonu kendiliğinden atlatabilir. Virüsün kuluçka süresi yaklaşık dört ile sekiz haftadır, ancak küçük çocuklarda bu süre daha kısa olabilir.
ÖPÜCÜK HASTALIĞI BELİRTİLERİ
- Yorgunluk
- Halsizlik
- Baş ağrısı
- Ciltte döküntü
- Bademciklerde şişkinlik
- İştahsızlık
- Titreme
ÖPÜCÜK HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Öpücük hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Yeterince dinlenmek, sağlıklı beslenmek ve bol sıvı içmek yeterli olacaktır.