Öpücük hastalığı nedir

Öpücük hastalığı; enfeksiyöz mononükleoz ya da mono hastalığı olarak adlandırılır. En sık gençlerde ve genç erişkinlerde görülür. Bulaşıcı bir hastalıktır.

Tıp literatüründe enfeksiyöz mononükleoz halk arasında ise öpücük hastalığı olarak bilinen virüs; ağız, boğaz sıvıları ve vücut salgılarıyla bulaşıyor.

Genellikle ergenlerde ortaya çıkan bu hastalık, her yaş grubunda görülebilmektedir. Bu hastalığın belirtileri 4-8 hafta arasında ortaya çıkar.

ÖPÜCÜK HASTALIĞI NEDİR

Öpücük hastalığı; enfeksiyöz mononükleoz veya kısaca mono hastalığı, Epstein-Barr virüsünün neden olduğu yaygın bir bulaşıcı hastalıktır. Bu virüs tükürük yoluyla yayılır.

Bu hastalık herkeste belirti vermeyebilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar, belirti göstermeyebilir ve enfeksiyonu kendiliğinden atlatabilir. Virüsün kuluçka süresi yaklaşık dört ile sekiz haftadır, ancak küçük çocuklarda bu süre daha kısa olabilir.

ÖPÜCÜK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Yorgunluk

Halsizlik

Baş ağrısı

Ciltte döküntü

Bademciklerde şişkinlik

İştahsızlık

Titreme

ÖPÜCÜK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Öpücük hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Yeterince dinlenmek, sağlıklı beslenmek ve bol sıvı içmek yeterli olacaktır.