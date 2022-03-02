Pankreas kanseri nedir

Pankreas kanseri; pankreasın herhangi bir bölümünde çoğalma eğilimi gösteren kötü huylu kitleler, pankreas kanseri olarak adlandırılmaktadır. En hızlı yayılan kanserler arasında yer almaktadır.

Birden fazla belirtisi olan pankreas kanseri, en hızlı yayılan kanser çeşitleri arasında yer almaktadır.

Dayanılması güç bir ağrısı vardır ve mide ile karın bölgesinde hissedilmektedir. Bazı durumlarda sırt ve bel kısmına kadar yayılabilir.

PANKREAS KANSERİ NEDİR

Pankreasın herhangi bir bölümünde çoğalma eğilimi gösteren kötü huylu kitleler, pankreas kanseri olarak adlandırılmaktadır. Erken tanı ve tedavi sayesinde hastanın iyileşme oranı artmaktadır.

Uygulanan cerrahi tedaviye rağmen, pankreas kanseri yeniden nüksedebilir. Kanserin son evresinde hastalar; yürümekte, konuşmakta ve ilaçlarını almakta zorlanabilir.

BELİRTİLERİ

Karın ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Halsizlik ve yorgunluk hissi

Şişkinlik

Üst karın bölgesinden başlayıp sırta vuran ağrı

Derinin ve göz altlarının sarılaşması

TEDAVİ

Uzman doktor hastanın durumunu ve kanserin hangi evrede olduğunu inceleyerek, tedaviye başlar. Cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyasyon tedavisi uygulanabilir.