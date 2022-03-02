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Pankreas kanseri nedir
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 12:15
Birden fazla belirtisi olan pankreas kanseri, en hızlı yayılan kanser çeşitleri arasında yer almaktadır.
Dayanılması güç bir ağrısı vardır ve mide ile karın bölgesinde hissedilmektedir. Bazı durumlarda sırt ve bel kısmına kadar yayılabilir.
PANKREAS KANSERİ NEDİR
Pankreasın herhangi bir bölümünde çoğalma eğilimi gösteren kötü huylu kitleler, pankreas kanseri olarak adlandırılmaktadır. Erken tanı ve tedavi sayesinde hastanın iyileşme oranı artmaktadır.
Uygulanan cerrahi tedaviye rağmen, pankreas kanseri yeniden nüksedebilir. Kanserin son evresinde hastalar; yürümekte, konuşmakta ve ilaçlarını almakta zorlanabilir.
BELİRTİLERİ
- Karın ağrısı
- Mide bulantısı
- Kusma
- Halsizlik ve yorgunluk hissi
- Şişkinlik
- Üst karın bölgesinden başlayıp sırta vuran ağrı
- Derinin ve göz altlarının sarılaşması
TEDAVİ
Uzman doktor hastanın durumunu ve kanserin hangi evrede olduğunu inceleyerek, tedaviye başlar. Cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyasyon tedavisi uygulanabilir.