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Paranoid nedir
Paranoid; bir kişilik bozukluğudur ve bu kişilerin mutlaka tedavi olması gerekmektedir. Ancak bu kişiler nadiren tedavi olurlar ve bu süreci vaktinden önce sonlandırırlar.
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 18:01
Bir psikolojik hastalık olan paranoid, tedavi edilmediği sürece kötü sonuçlar doğurabilir.
Kişilik bozukluğu olan paranoide sahip hastalar, ruhsal rahatsızlıklara sahip olan hastalardan daha farklı bir tablo çizer.
PARANOİD NEDİR
Paranoid kişilik bozukluğu ( Paranoya ) Saçma olmayan bir kurgu ve iyi düzenlenmiş bir düşünme biçimiyle, herkesten şüphelenmektir. Ayrıca paranoid; kesinlikle organik bir beyin hastalığıdır.
Paranoid kişilik bozukluğunun genetik, sosyolojik, biyolojik veya nörolojik nedenleri olabilir.
Bu sorunu yaşayan kişilerin en belirgin özelliği, insanlara kolay kolay güvenememeleri ve kuşkucu olmalarıdır.
Yapılan iyiliklerde kötülük arayan, kin tutan ve yapılanı kolay kolay unutmayan insanladır.
- Her zaman haklı olduklarına inanırlar
- Rahatlamakta zorlanırlar
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