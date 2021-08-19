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    PCR testi nedir

    PCR testi; bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüse ait RNA'yı göstermektedir. Farklı hastalıklar için kullanılabilir.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 22:19
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 22:50
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    PCR testi nedir

    "PCR testi" koronavirüs döneminde sık duyduğumuz konuların başında geliyor.

    PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir.

    PCR NEDİR

    PCR testi, polimeraz zincir reaksiyonu ya da kısaca PCR adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak alınan örneklerde virüsün genetik materyalinin bulunup bulunmadığını tespit eder.

    PCR testi nedir #1

    PCR TESTİ NASIL YAPILIR

    PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır.

    Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam örnek olarak alınabilmektedir.

    Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur.

    PCR testi nedir #2

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