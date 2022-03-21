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    Pelvik ağrı nedir

    Pelvik denilen bölge; göbek altında, karnın en alt bölümüdür. Bu bölgeden kaynaklanan ağrıya pelvik ağrı ismi verilir. Yumurtalıkların olduğu bölgedir ve ağrı yumurtalıkları etkileyebilir.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 13:07
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    Pelvik ağrı nedir

    Kadınların yaşadığı pelvik ağrı genellikle; yumurtalıklar, rahim, vajina, anüs, kalın bağırsakların alt kısımları, mesane ve alt idrar yollarını kapsar.

    Bu organlarda bir hasar oluşursa yani bir hastalık meydana gelirse, pelvik ağrı görülmeye başlar.

    PELVİK AĞRI NEDİR

    Pelvik, kronik ağrılar arasında yer alan bir ağrı çeşididir. Özellikle kasık veya alt karın bölgesinde meydana gelir.

    Eğer bu ağrılar uzun sürüyorsa, mutlaka bir kadın hastalıkları uzmanına başvurmak gerekiyor. Ayrıca 6 aydan fazla süren ve yaşam kalitesini etkileyen ağrılar kroniktir. Bu ağrılara yine tıbbi yardım gerekebilir.

    BELİRTİLERİ

    • Kabızlık
    • İştah azalması
    • Uzun süren ve geçmeyen ağrılar
    • Kusma
    • Terleme
    • Ateş
    • Bulantı
    • Baş dönmesi

    Pelvik ağrı nedir #1

     


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