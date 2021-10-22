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Peteşi nedir
Peteşi; kollarda, bacaklarda, karında, kalçalarda, ağız içi ve göz kapaklarında görülmektedir. Deride küçük mor, kırmızı veya kahverengi olarak görülen lekelerdir. Bir hastalık değildir.
- Haber Merkezi
- 22.10.2021 - 09:51
- Güncelleme : 22.10.2021 - 09:53
Peteşiler döküntü gibi görünür ancak cildin altındaki kanamadan kaynaklanır.
Peteşi bir hastalık değildir ve lekelerin boyutu oldukça küçüktür.
Bu lekeler görüldüğünde mutlaka bir uzmana başvurmak gerekiyor. Çünkü lekeler kendiliğinden kaybolmamaktadır.
PETEŞİ NEDİR
Peteşi; cilt altında oluşan kanamalar nedeni ile kırmızı noktalar halinde ortaya çıkan lekelere verilen isimdir. Lekelerin görüntüsü toplu iğne büyüklüğüne sahip ise bu peteşi olarak adlanırılmaktadır.
Peteşi; kusma, şiddetli öksürük, aşırı ağlama gibi cilde baskı yapma sonucunda oluşan fiziksel travmalar sebebiyle ortaya çıkar.
PETEŞİ BELİRTİLERİ
- Cilt altında görünen pıhtılaşmış kan birikimi
- Kolay kanama veya morarma
- Diş eti kanaması
- Eklem kanaması
- Alışılmadık derecede ağır regl dönemleri
- Burun kanaması