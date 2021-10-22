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Peteşi nedir

Peteşi nedir

Peteşi; kollarda, bacaklarda, karında, kalçalarda, ağız içi ve göz kapaklarında görülmektedir. Deride küçük mor, kırmızı veya kahverengi olarak görülen lekelerdir. Bir hastalık değildir.