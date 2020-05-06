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Pnömoni nedir
- Haber Merkezi
- 06.05.2020 - 16:57
Pnömoni; bakteri, virüs gibi mikroplarla oluşmaktadır. Ağız el ve sindirim yoluyla meydana gelir.
Bazı durumlarda hasta kişilerden de bulaşabilir.
Vücut direnci düşük olan kişilerde görülebilir.
BELİRTİLERİ NELERDİR
Kas ve eklem ağrıları,
Baş ağrısı,
Nefes darlığı,
Bilinç kaybı,
Kuru öksürük,
Yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü.
Zatürre, 0-4 yaşlarındaki çocukların ölüm sebepleri arasında yer alır.
Kişide bulunan hastalıklar da pnömoniyi tetikler.
Bunlar; böbrek yetmezliği, KOAH, kanser, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği, yatalak hastalar, sigara kullanımı.
Bağışıklığın düşük olması da zatürreyi tetikleyen risk faktörlerindendir.
Bu durumların yanında daha önce geçirilmiş operasyonlar da tetikleyebilir.
TEDAVİ NASIL OLUR
Kan sayımı, akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi, toraks ultrasonu gibi tetkiklerin yapılması tedavi sürecinin gidişatını belirleyebilir.
Alanında uzman bir doktorun kontrolü altında ilaç tedavisi uygulanabilir.
Tedavi süreci hastanın şikayetlerine göre değişebilir.