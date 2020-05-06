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    Pnömoni nedir

    Daha çok zatürre olarak bilinen pnömoni, akciğerin iltihaplı bir sıvı ile dolmasına denir.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2020 - 16:57
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    Pnömoni nedir

    Pnömoni; bakteri, virüs gibi mikroplarla oluşmaktadır. Ağız el ve sindirim yoluyla meydana gelir.

    Bazı durumlarda hasta kişilerden de bulaşabilir.

    Vücut direnci düşük olan kişilerde görülebilir.

    BELİRTİLERİ NELERDİR

    Kas ve eklem ağrıları,

    Baş ağrısı,

    Nefes darlığı,

    Bilinç kaybı,

    Kuru öksürük,

    Yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü.

    Zatürre, 0-4 yaşlarındaki çocukların ölüm sebepleri arasında yer alır.

    Kişide bulunan hastalıklar da pnömoniyi tetikler.

    Bunlar; böbrek yetmezliği, KOAH, kanser, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği, yatalak hastalar, sigara kullanımı.

    Bağışıklığın düşük olması da zatürreyi tetikleyen risk faktörlerindendir.

    Bu durumların yanında daha önce geçirilmiş operasyonlar da tetikleyebilir.

    TEDAVİ NASIL OLUR

    Kan sayımı, akciğer grafisi, bilgisayarlı toraks tomografisi, toraks ultrasonu gibi tetkiklerin yapılması tedavi sürecinin gidişatını belirleyebilir.

    Alanında uzman bir doktorun kontrolü altında ilaç tedavisi uygulanabilir.

    Tedavi süreci hastanın şikayetlerine göre değişebilir.

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